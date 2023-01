Hostouň dostala už do přestávky dvě branky, ale co to bylo proti druhé jedenáctce hráčů, kteří čapli tři fíky za pouhých čtvrt hodiny. Teprve za stavu 5:0 hosté trochu zmrazili teplické léčivé prameny třemi góly (Hucek, Štětka, Houdek).

"Byla to první herní příprava po dvou měsících, což výkonu odpovídalo, nicméně nám to ukázalo, že před sebou máme dost práce. Co mne mrzí, je určitá nezodpovědnost k výsledku, kterou předvedla parta hrající po přestávce. Dostávali jsme totiž góly, jaké bychom dostávat neměli, laciné," mračil se trochu trenér Hostouně Dominik Rodinger, ale dodal, že úplně špatně jeho tým nehrál, měl také svoje šance, jen je hůř proměňoval. "Podle výsledku to vypadá, že nás Teplice přejely, ale tak to nebylo," dodal trenér.

Teplice B - Hostouň 6:3 (2:0). Branky hostů: Hucek, Štětka, Houdek.



Hostouň (I. pol.): Pančev – Bízek, Štětka, Charvát - Neruda, Drul, Krunert, Shkyrija - A. Fotr, Šmerda, Paulizzi.



Hostouň (II. pol.): Pančev - Zahranychnyy, Charvát (Bízek), Štětka - Sadyk, D. Novák, Hucek, Januška - Miker, O. Fotr, Houdek.