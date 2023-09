Již třetí remízu vybojovali fotbalisté SK Kladno do devatenácti let na hřištích soupeřů. Tentokrát hráli nerozhodně 2:2 v Chrudimi. Mladší dorostenci prohráli 2:4. V krajském přeboru prohrál starší dorost na hřišti v Kosmonosech 1:2. Mužstvo SK Kladno U16 vyhrálo u stejného soupeře 4:2. Starší žáci měli volno, mladší schytali debakl od Hradce Králové.

SK Kladno B - Hostouň/Švermov 3:2, KP U17 / 26. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Úvod utkání v České lize staršího dorostu na hřišti v Chrudimi vypadal, jako by fotbalisté SK Kladno byli ještě v autobuse. Na hřišti působili ospalým dojmem a bez patřičného nasazení. Když se k tomu přidala řada nepřesností, bylo z toho dvoubrankové vedení domácích. Naštěstí ve druhé půli předvedli hosté daleko lepší výkon a podařilo se jim vyrovnat na 2:2. „První poločas byl z naší strany hodně nepovedený. Ve druhém už ale kluci předvedli výkon, na který jsme zvyklý a dokázali skóre srovnat,“ hodnotil utkání kladenský trenér Jan Pejša.

Také do utkání mladších dorostenců vstoupila lépe domácí Chrudim. Fotbalisté SK Kladna do konce první půle ale dokázali vyrovnat, a ještě se mohli ujmout vedení, ale své šance nevyužili. „Jenže ve druhé půli jsme upustili od naší nátlakové hry. A po chybách, kterým už nešlo zabránit jsme prohráli,“ komentoval prohru 2:4 Jan Procházka, trenér Kladna.

V krajském přeboru jeli straší dorostenci SK Kladno na hřiště Kosmonos. V těžkém utkání se ale hosté nedokázali příliš prosadit a prohráli 1:2. Hra domácích byla založená na agresivním, někdy až zákeřném stylu hry. „I to je pro naše kluky poučení. Pokud nebudou hrát rychle a na co nejméně doteků, tak může utkání vypadat takto,“ řekl Jan Pejša.

Nejlépe ze všech dorostenců vstoupili do utkání fotbalisté SK Kladno do šestnácti let. V Kosmonosech vedli po první půli 2:0. Jenže díky špatnému vstupu do druhé půle o vedení přišli. „V závěru utkání jsme se ale dokázali vrátit k naší hře a vstřelit dvě branky a utkání vyhrát,“ byl rád kladenský trenér Zbyněk Pokorný.

Mladší žáci schytali debakl

V nejvyšší žákovské soutěžili narazili mladší žáci SK Kladno na velmi těžkého soupeře z Hradce Králové. Fotbalisté do třinácti let poznali sílu svého protivníka naplno, když prohráli vysoko 3:20. „Soupeř byl mnohem vyspělejší a zaslouženě vyhrál. My propadli ve všech činnostech. Tyto zápasy nám ukazují naše nedostatky, a to, na čem musíme pracovat,“ hodnotil Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Těžké utkání odehráli s Hradcem Králové i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. S druhým týme nejvyšší soutěže prohráli 0:9. Přesto trenér Radek Hlavsa nachází na hře spoustu pozitivních věcí. „Dlouhé úseky hry jsme se soupeřem dokázali držet krok. Bohužel některé individuální chyby a nedůslednost ve druhé třetině nás stála lepší výsledek. Musíme však také ocenit soupeře, který byl důrazný a šikovný na míči.“

ČLD U19: MFK Chrudim - SK Kladno 2:2 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Zoubek - Rous (88. Fedorovych), Hanuščík, Došek - Janega

Branky: Došek, Kalina

KPSD: SK Kosmonosy - SK Kladno 2:1 (1:1)

Sestava: Kralovič - Sikora, Novobilský, Rottner, Kopta - Kolka, Vlčkov (57. Drechsel) - Rekl (57. Štastný), Eška (76. Burle), Fedorovych (76. Komín) - Al-Khewani (65. Peroutka)

Branky: Kopta

ČLD U17: MFK Chrudim - SK Kladno 4:2 (1:1)

Sestava: Hejkal – Hůla (69. Abrham), Požár, Kos - Halaj, Maxant (77. Jílek), Janát, Mucha, Měchura (60. Svoboda) - Procházka, Feřtek (69.Palán)

Branky: Feřtek, Palán

KPMD: SK Kosmonosy – SK Kladno 2:4 (0:2)

Sestava: Nohava - Novobilský (57. Přerovský), Kučera, Komín, Mezera (46. Peroutka) - Táborský (46. Novák), Jílek, Šťastný (46. Justra), Polák, Burle (82. Sikora) - Drechsel (46. Sychevskyi)

Branky: Drechsel, Polák, Kučera, Peroutka

ČLŽ U13: SK Kladno – FC Hradec Králové 3:20

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Kučera, Lukáč, Kalinová, Hlava, Topolanský, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Dvořák, Soukup, Antonov, Ciniburg, Rindoš, Zemek, Brzybohatý

Branky: Lukáč, Soukup, Kadlík

ČLŽ U12: SK Kladno – FC Hradec Králové 0:9

Sestava: Rojt, Verner – Suchý, Koloušek, Hosnedl – Hlavsa, Ricci, Macháč, Spal- Hunal, Dia - Chadima, Skolil, Zajíček

Petr MAŇKOŠ