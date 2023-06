Po sedmi letech slaví slánský fotbal triumf. Senzační žáci se vrátili do přeboru

Je to už dlouhých sedm let, kdy nějaký slánský fotbalový tým ovládl svou soutěž. V právě skončené sezoně se to však povedlo. Hrdiny jsou kluci z týmu starších žáků, kteří vyhráli I. A třídu a tím se po roce opět vrátili do Krajského přeboru U15. Z něj v předchozí sezóně, mimo jiné i kvůli reorganizaci krajských soutěží, sestoupili. Na různá úskalí si opatřili vždycky dobrou náladu, to bylo hodně důležité.

Skvělý úspěch žáků SK Slaný, vyhráli I. A třídu a postoupili do krajského přeboru. | Foto: Roman Mareš