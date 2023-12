Na mladší kolegyně, které Vánoční turnaj vyhrály, chtěly navázat fotbalisty výběru OFS Kladno při stejném klání čtrnáctiletých. Málem se jim to povedlo, nakonec skončily v nafukovací hale Sparty na Strahově na druhém místě. Triumfoval výběr Prahy-východ.

Vánoční turnaj dívek na Spartě: druhé skončilo OFS Kladno | Foto: SKFS a OFS Kladno

Ale i tak, jedenáctileté holky z Kladenska svůj turnaj jasně vyhrály, čtrnáctileté (a byly tam i některé mladší) podlehly jen v jednom ze čtyř utkání. „Děvčata toužila napodobit ty mladší, což se jim sice nepovedlo, ale nemají se za co stydět. Hrály výborně a ukázaly, že na Kladensku se s fotbalistkami pracuje velmi dobře. A musím uznat, že také v ostatních částech kraje, protože i v řadách soupeřek naskakovaly výborné hráčky,“ uznal sportovně trenér OFS Kladno Marek Novobilský.

Ten se je šéftrenérem celé mládeže Okresního fotbalového svazu Kladno a na dívky může být právem hrdý. Vede je spolu s bývalým brankářem Filipem Gibišem, připravují výběr jednou měsíčně většinou na společných trénincích ve Vinařicích, nebo teď naposledy vypomohl zapůjčením umělé trávy SK Kladno.

Obrazem: Kladno může zpychnout, má nejlepší malé fotbalistky v kraji!

Příprava byla nutná. Kladno totiž bylo při Vánočním turnaji zařazeno do silnější skupiny pěti nejlepších družstev, kde si každý zahrál s každým. Kladeňačky nejdřív porazily Kolín 3:0, pak Beroun 4:2, následovala porážka s Prahou-východ 3:5 a výhra nad Příbramí 6:3 – to byl přímý souboj o druhou příčku. „Dobře jsme začali i ten zápas s Prahou-východ, vedli jsme 2:0, ale soupeřky to pak otočily. Celkově to byl velmi kvalitní zápas, který měl parametry,“ chválil Marek Novobilský.

A jak vypadala jeho sestava ?

Eliška Dragounová, Julie Veselá - SK Stehelčeves

Adéla Tomášková - SK Hřebeč

Vanesa Kalinová - SK Kladno

Klára Suchá, Kristýna Červenková - SK Vinařice

Tereza Ježková - Baník Libušín

Nikol Linhartová, Ema Stanislavová, Denisa Leonovičová - Fotbal Zákolany

Sofie Lamerová - Baník Švermov

Konečné pořadí: 1. Praha-východ, 2. Kladno, 3. Příbram, 4. Beroun, 5. Kolín.