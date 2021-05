Poborský i Džeko se tehdy do druhé nejvyšší soutěže dostali zajímavými náhodami. Zatímco český technik měl za sebou v roce 2006 už všechny své největší úspěchy, Džeko je měl před sebou. Poborský ošlehaný stříbrným Eurem 1996, angažmá v Manchesteru United, Benfice Lisabon a Laziu Řím přestoupil do Sparty a v jejím dresu zářil. Ale nesedlo mu odvolání úspěšného kouče Františka Straky, ani jeho nástupce Jaroslav Hřebík. A majitel Sparty Dan Křetínský udělal svou první velkou fotbalovou chybu, esemeskou nejlepšího hráče propustil.

Poborský byl tehdy spolumajitelem Českých Budějovic, a tak se rozhodl zamířit tam, aby klubu pomohl do I. ligy. Jenže pozor, blížilo se mistrovství světa v Německu 2006, kam se konečně česká reprezentace po šestnácti letech probojovala. A Poborský byl jasným členem základní jedenáctky kouče Karla Brücknera. Přesto se dohodli a Poborský tak odehrál celé jaro v dresu Budějovic.

Důležitý dubnový zápas v Kladně se mu ale nepovedl. Na hodně těžkém terénu se jeho technika ztrácela, domácí si v pohodě s jeho výpady poradili. Zápas rozhodl Tomáš Kaciáň gólem v 64. minutě, v závěru vše jistil ještě Tomáš Cigánek - 2:0. Utkání přihlíželo na tehdy ještě nezrekonstruovaném stadionu Františka Kloze necelých tři tisíce diváků.

Nakonec postoupily do nejvyšší soutěže ale oba týmy a Poborský mohl s klidem vyrazit na MS do Německa, kde se našim ale nevedlo.

A ještě sestavy ze zmíněného zápasu…

Kladno: Vašek - Marek, Killar, Neuwirth, Drozd - Cigánek, Hlava, Šelicha, Kaciáň (80. Kalina) - Veleba (90. Šilhan), Galbavý (82. Gross). Trenér: Koubek.

Budějovice: Filipko - Kladrubský (66. Faldyna), Pivoňka(79. Schön), Homoláč, Leština - Plocek, Poborský, Vozábal, Dvořák, Belej (54. R. Mezlík) - Mrkvička. Trenér: Cipro.

Teď slíbené slůvko k Edinu Džekovi. Nynější opora AS Řím si proti Kladnu zahrála, ale jen na podzim 2005 doma v Ústí, kde se neprosadila a jeho tým podlehl Koubkově partě 0:5! Jinak mu to však v Ústí střílelo, v 15 zápasech se trefil šestkrát a v zimě si ho stáhly Teplice zpátky. A teprve v jejich dresu si zakopal také na kladenském stadionu. Hned na podzim 2006 tady v poslední minutě jistil výhru žluto-modrých 2:0. Později přestoupil do Wolfsburgu, pak dokonce do Manchesteru City a nakonec do AS Roma.

Z dalších velmi známých hráčů si ve zmíněné sezoně 2005/06 zahráli druhou ligu třeba stoper Roman Hubník, televizák Luděk Zelenka, šoumen Petr Švancara, obr zabiják Libor Došek, dříč Martin Hašek, bohém Jan Šimák, srdce Sparty Tomáš Sivok, švýcarská rychlokvaška Mauro Lustrinelli.

Spartu B pak trénovali Václav Kotal a po něm aktuální první muž reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Byl to silný ročník druhé nejvyšší české soutěže!

Zatímco Edin Džeko (vpředu) přestoupil z Teplic do Wolfsburgu, jeho obránce Marian Farbák hrál nějakou dobu za Kladno. Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika