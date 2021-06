Teprve nedávno převzal fotbalový reprezentační výběr do 18 let. Hned při své premiéře se dočkal výhry. Hlavní trenér této kategorie Jan Suchopárek ve středečním odpoledním vystoupení dovedl české naděje k vítězství nad divizním Vsetínem 3:0. „Pro nás je to první utkání s novým týmem. Jsme rádi, že jsme zápas na krásném stadionu mohli absolvovat, počasí nám vyšlo. Soupeř byl velice dobrý a ohleduplný, prakticky nedošlo k zákroku, který se musel řešit. Utkání se divákům mohlo líbit, nám přineslo, co jsme chtěli. Zdejšímu fotbalu patří velký dík, přístup byl vážně skvělý, “ liboval si vicemistr Evropy z roku 1996.

SK KROČEHLAVY - SK Družec 2:0 (0:0), OP Kladno, 3. 10. 2020. Legendární Jan Suchopárek | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Ani se hvizdem hlavního rozhodčího pro 51letého rodáka z Kladna utkání neskončilo. Svým svěřencům ještě několik minut před střídačkami udílel pokyny, které by si přál vidět v dalších zápasech. S utkáním přesto byl spokojený. „Chtěli jsme být aktivní. Splnilo to všech 22 hráčů, kteří se v průběhu zápasu dostali na hřiště. Máme to také trochu jako studijní materiál – hráče úplně neznáme, tak jsme na vlastní oči chtěli vidět, jak se chovají v utkání. Máme to natočené, něco si rozebereme. Tým má dobrý potenciál. Někteří hráči se do budoucna můžou posunout na nejvyšší úroveň," věří Jan Suchopárek.