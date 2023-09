Oba hráli výborně ligu a po hlavní kariéře se u fotbalu udrželi za mikrofonem, protože Jakub Podaný i Zdeněk Folprecht umí bezvadně o fotbalu mluvit a rozebírat ho. Jejich moderna spoustu lidí sledujících v Česku fotbal moc baví, ale v sobotu se oba zase ještě dostanou do role důležitých hráčů a vlastně protihráčů. Podaného Hřebeč hostí v divizním taháku Folprechtovou Kladno (10:15) a tohle derby je poutavé pro celé Kladensko.

Jakub Podaný a Zdeněk Folprecht, kdysi spoluhráči ve Spartě, teď soupeři v dresu Hřebče a Kladna v očekávaném divizním derby. | Foto: Bohumil Kučera

Kdopak by ještě na jaře uvažoval o tom, že by Hřebeč mohla s Kladnem soupeřit o body. Tým má sice dobrý už dlouho, ale o divizi nechtěla ani slyšet. Nakonec vše dopadlo jinak, dnes má po osmi odehraných kolech dokonce o bod víc než Kladeňáci a je třetí. „Přesto si myslím, že Kladno je jasným favoritem, i když my jedeme zatím až nad plán,“ usmívá se Jakub Podaný.

Zdeněk Folprecht to tak jasně nevidí, hlavně kvůli únavě hráčů SK po úterním poháru s Libercem. „Dali jsme do toho zápasu obrovské množství energie, nohy mě bolí ještě teď (v pátek ráno). Nechci to brát jako alibi, ale tempo zápasu bylo obrovské a na nás se může projevit. I tak chceme samozřejmě uspět,“ hlásí.

Podaný se s Folprechtem znají dlouhé roky. Hráli spolu už ve Spartě, nejslavnějším a největším českém klubu. Oba tam získali jeden titul, oba však museli většinou na hostování, Podaný dokonce už v mládeži.

Kam za fotbalem na Kladensku: blíží se derby Hřebeč - Kladno

Tehdy se ho ujalo Kladno. „V dorostu Sparty jsem na pár zápasů vypadl kvůli zranění a z vedení za mnou přišli, ať si na rozehrání najdu něco jiného, což mi tedy po tak krátké pauze přišlo zvláštní. Ale někteří mí kamarádi byli už v Kladně u trenéra Suchopárka, tak jsem mu zkusil zavolat. Vzal mě, takže jsem tam sezonu odehrál a vzpomínám na to rád,“ vybavuje si Jakub Podaný.

To Zdeňka Folprechta, přestože se v Kladně narodil a bydlel v nedalekých Tuchlovicích, kladenský klub spíš míjel, víc do něj zakotvil až letos, kdy si tady po dlouhém zranění chtěl zahrát na závěr kariéry. A pomoci klubu po letech aspoň do třetí ligy. „O tom se ale bude rozhodovat až na jaře,“ je přesvědčen.

Co oba muže rozděluje, je fotbalový kumšt, oba totiž vynikají v něčem jiném. Podaný je běžec, rychlý hráč, bojovník. Folprecht míč šolíchá, umí řídit hru, dokonale ovládá technické finesy. „Kuba je typický lajnový dynamický hráč, já zdaleka takovou dynamiku nemám a spíš se snažím hrát z prostředka. Ale mimo hřiště jsme si vždycky dobře rozuměli,“ připomíná Zdeněk Folprecht.

Pohár pro Kladno končí, Liberec však rozhodl až v poslední desetiminutovce

A přiznává, že výkony Jakuba Podaného začal hodně sledovat po jeho přestupu za komentátorský mikrofon experta. I jeho to lákalo a nakonec se u téhle práce sešli společně. „Kubu i s Tondou Rosou jsem hodně sledoval, líbilo se mi, jak roli expertů pojali. Podle mne pozvedli prapor tohoto řemesla a drží si vysoký standard. Často se sice ve studiu míjíme, protože každý komentuje v jiný čas, ale při výměně se vždycky chvíli vidíme a probíráme fotbal,“ říká Folprecht.

Sám Podaný šel kdysi do funkce experta s Antonínem Rosou s jasným plánem. Chtěli nabídnout trochu jiný styl než byl obvyklý, chtěli nechat nakouknout fanouška pod pokličku profifotbalu, kam jinak není vidět. „A nabídnout třeba i nějaká zajímavá data, aby to lidi bavilo. A věřím že lidé ten posun vnímají a berou,“ říká Podaný a přiznává, že respektuje i expertskou roli Folprechta. „Jasně, Zdeněk mě baví!“

A jak vidí oba muži sobotní dopolední derby Hřebeč – Kladno? Těší se, ale shodují se, že žádné přehnané emoce jako byly k vidění mezi pražský „S“ asi nejde čekat. Určitě ne od nich. „Různých derby už jsem odehrál hodně, tak mě jen tak něco nerozhodí. Hlavně ať se hraje dobrý fotbal. Kladno jsem v sezoně ještě neviděl, ale asi budou patřit k lepším mužstvům. Jsou favorit, ale my se vyždímeme a budeme chtít vyhrát,“ dodal Jakub Podaný.

Zdeněk Folprecht se také těší. „Jako Tuchlovičák vnímám, že Hřebeč a Kladno jsou blízko, takže tam bude rivalita, nějaké hecování v kabině cítím, asi to k tomu patří. Já to přece jen ale tak neberu, spíš mě to zajímavá jako dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Pokusíme se v něm uspět,“ dodal Zdeněk Folprecht.