Nymburk s mladým mužstvem v přeboru výsledkově tápe. C mu jsou platné nadějné výkony, když nedává góly. Nedal je ani Tuchlovicím. Ty dobře bránily, v první půli přežily asi deset rohů a z tlaku se vymanily jen v závěru po brejku. Hned z toho byla vedoucí branka Jakuba Jaroše.

Brzy po změně stran to bylo o dva góly. Tam se Tuchlovicím vyplatil presink, po němž domácí chybnou rozehrávkou doslova darovali branku Krausovi. Poté už dobře hrající hosté náskok udrželi a připravili tak trenéra Miroslava Supáčka o knír. Otázka je, co nabídne příště, minule to byly vlasy, teď knírek… „Vypadám jako teenager,“ smál se velký hecíř, který tentokrát svou hlasitou poločasovou promluvu označil jako vyhodnocení situace… „Pak už jsme ale hráli dobře. Těší nás tři body i druhá vychytaná nula brankáře Rajnince,“ pochválil původně až třetího gólmana.

Také Hřebeč chválila po duelu na hřišti poslední Lysé svého brankáře. Kabele přišel o čisté konto až v závěru z penalty, hodně toho však čapl. Na těžkém terénu se proti důraznému soupeři nehrálo Hřebči dobře, navíc mužstvo v týdnu kvůli zraněním a virózám ani netrénovalo. „Ale na rozdíl od dřívějška jsme takový zápas zvládli,“ těšilo manažera Štěpána Sádeckého.

Dařilo se ex-ligistovi Tomáši Jablonskému. Otevřel skóre parádním trestňákem a pak si došel pro penaltu. Tu však Lukičovi brankář Rathouský lapil. Překonal ho až veterán Jozef Janík po centru Nováka (83) a to byl nakonec vítězný gól. Domácí korigovali až tři minuty před koncem.