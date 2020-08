Dobře začal přípravu na novou sezonu fotbalový výběr Baníku Švermov. Tým, který se dodatečně dostal do B třídy, zdolal už tradičního účastníka této soutěže Sokol Jedomělice 5:3.

Švermov - Buštěhrad 3:0 (2:0) Domácí po výhře vedou tabulku OP | Foto: Miroslava Hejduková

Jedo sice šly do vedení krásnou ranou Dragouna do šibenice, na kterou neměla nárok ani brankářská posila Baníku Petr Jakimeczko (dříve Slavia a Táborsko), ale pak už dominoval do poločasu Švermov. Dal čtyři branky a po klidnější druhé části bral výhru 5:3, kterou řídil zejména rozdílový útočník číslo 1 – čtyřgólový Jakub Šimůnek. Zbylou branku obstaral syn někdejšího kanonýra Kolče a Brandýsku Jiřího Vaňka – Oliver.