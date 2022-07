Nicméně Franz Straka, který tehdy zápas ve Slaném sledoval s bossem Sokola Jiřím Hondlem, nakonec mužstvo nepřebral. Novým kouče klub jmenoval Dominika Rodingera a ten ho vede dodnes.

Hostouň je jasným favoritem zápasu. Za dva roky, byť vše ovlivnil covid, udělala řadu dobrých kroků a už se chystá být uprostřed tabulky ČFL – ne na deklu.

Ovšem pohár bývá nevyzpytatelný a domácí trenér Martin Nový má k dispozici také dobré mužstvo, které by letos v divizi rádo hrálo důstojnější roli než naposledy, kdy se horkotěžko zachraňovalo.

U obou celků najdete dost nových tváří, a tak se přijďte nebo přijeďte podívat, začátek je v 18 hodin.

Přítočno přichystalo na víkend Memoriál Jana Burgera

Další dvě utkání se hrají v sobotu dopoledne od 10:15 hodin kousíček od sebe. Kladno hostí Zbuzany a mnohem menší Hřebeč jako vítěz krajského poháru má tu čest zahrát si celostátní fázi a přivítá Brandýs. Asi by byl býval lukrativnější zápas s Hostouní nebo Kladnem, do hřebečské arény by pak dorazily stovky diváků, ale hrající trenér Miroslav Novák se nezlobí. „Náš manažer pan Sádecký by chtěl Kladno nebo Hostouň, ale já si myslím, že hratelnější je pro nás Brandýs, který docela znám, protože bydlím kousek od něj. A pokud postoupíme, máme Zápy, to bych si přál,“ říká trenér, který právě v Zápech dlouho kopal a zápas by pro něj byl pikantní.

Pokud prý bude mít k dispozici plný kádr i s prvoligisty Jablonským, Podaným a Prosekem (a měl by mít), tak svému mužstvu docela věří. Sám navíc může po dlouhém zranění také nastoupit.

Kladno ve středu poznalo rozdíl mezi svou zatím pořád divizní úrovní a ČFL. V přípravě dlouho Motorletu vůbec nestačilo, nicméně nehrálo zdaleka v optimální sestavě, což by se proti Zbuzanům mělo zlepšit. Řada opor však proti silnému celku z Prahy-západ bude scházet, ať už útočníci Jeslínek se Šnoblem, Šíma či Čížek. „Snad se někteří kluci dají dohromady a společně se pokusíme postoupit. Konfrontaci s třetí ligou vítáme, protože mužstvo chceme na její úroveň posunout. Nesmíme přitom však dělat tak zbytečné chyby jako proti Motorletu,“ řekl trenér Kladna Jan Procházka.

OBRAZEM: Motorlet s Kladnem zametal, ale jen do poločasu