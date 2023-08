"Rejžo, kam mám postavit tu kameru? I tohle budete moci slyšet během středy 9. srpna na stadionu Vojtěcha Zeithamela v Hostouni. Právě sem Česká televize vyšle svoje přenosové vozy, televizáky, komentátory i spolukomentátory, aby odsud do všech koutů republiky nasměrovala přímý přenos fotbalového utkání Moc Cupu. Pro Hostouň to bude obrovský svátek.

Sokol Hostouň - FK DUKLA Praha 0:3 (0:1), 1. kolo 24. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Vesnice u letiště kontra klub, který dobýval svého času nejen Evropu, ale i New York. Pražská Dukla už sice mezi mrakodrapy nezáří, už také dávno není vojenským klubem, ale kvalitu má pořád vysokou. V nové sezoně cílí na postup do I. ligy, teď se jí ale v poháru postaví Hostouň.

"Těšíme se moc, jen se trochu hrozím počasí," říká předseda klubu Jiří Hondl.

Pochopitelně by si přál, aby bylo hezky a přišlo hodně lidí. Tak jako loni, kdy se Hostouň s Duklou utkala poprvé a prohrála 0:3. Byl to parádní zápas v parádní atmosféře, letos by vše mohla ještě vyeskalovat přítomnost televize.

A spousta doprovodných akcí, které klub připravil pro fanoušky. Starší, mladé i nejmenší. "Mladí hráči budou mít s oběma týmy společný nástup, přípravky Sokola a Dukly sehrají poločasový zápas. Perličkou bude autogramiáda reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka, jenž u nás trénuje, a nejslavnějšího Hostouňáka Honzy Jirase, který kopal i za Spartu," láká Jiří Hondl fanoušky a doplňuje, že během celého zápasu budou probíhat v areálu soutěže pro nejmenší o sladké odměny.

Šťastnou a cennou výhru trefil Hostouni Januška

Samotný fotbal může být skvělým zážitkem. Hostouň sice asi ještě nepředstaví hvězdnou útočnou posilu s minulostí v Premiere League, na jejímž příchodu pracuje (jméno zatím tají), ale po letní pauze má v kádru hodně nových, zajímavých tváří.

A Dukla? Diváckým zážitkem je třeba divoký koučink známého trenéra Petra Rady, jenž vedl i reprezentaci a Spartu. Zajímaví jsou pro zdejší fanoušky také dva odchovanci Kladna, kteří by mohli dostat šanci - Jiří Hrubeš a Jakub Jeřábek. Nebo syn slavného desetibojaře Štěpán Šebrle, ten má letos výbornou mušku a dal v lize už 3 branky.

Perličku prozradil trenér Hostouně Dominik Rodinger Vašemu Kladnu: je totiž z Dejvic, kde má Dukla už dlouhé roky základnu. "Nejsem nějaký extra fanoušek, ale vnímám její velmi bohatou historii a velmi si vážím toho, že proti ní můžeme nastoupit," říká Rodinger a věří, že jeho parta povzbuzená výhrou v ČFL nad Českými Budějovicemi B může slavný klub porazit. "Pokud utkání zvládneme v hlavě, nebál bych se překvapení v podobě postupu," je dostatečně sebevědomý kouč.

Jak to bude opravdu? Přijďte se ve středu do Hostouně podívat, vše vypukne úderem 18. hodiny.