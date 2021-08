Pravda, Kladenští hráli hlavně s náhradníky a za stavu 0:1 měli v úvodu druhé části i šance (hlavně rána Procházky volala po vyrovnání), ale aby elitní fotbalový výsadek sedmdesátitisícového města prohrál s třetiligovým týmem 0:7, to je trošku silné kafe.

Přitom dorazila slušná návštěva, možná hlavně díky domažlické posile Davidu Limberskému. Hrál v první půli stopera a v klídku na půl plynu. Když to se zadovkou přepískl a fauloval, protřelý sudí Lerch ho nechal být.

Kladeňáky zlomily dva rychlé góly mezi 55. a 57. minutou, pak už to byla hra obra s trpaslíkem. Nicméně tlak měli Chodové velký i v první půli a na Folmavu si odvezli jen pohodičku.

Měli to dál než Velvary ze sousedního Slaného. Už tam hrály mnohokrát a většinou na slánském stadionu uspějí. Povedlo se jim to i tentokrát, ale Slaňáci kladli větší odpor než Kladno. Jaráb po půli dokonce snížil na 1:2, to už byl na hřišti střelec Nádeníček. Mimochodem ve Velvarech kdysi také nechal znatelný otisk, ale brzy šel za lepší nabídkou.

Jeho tým nakonec na vyrovnání nedosáhl. Naopak, střídali také hosté, hodně do kvality (Vopat), a utekli na 1:4. Jejich góly dávali v první půli dvakrát Moravec, pak zlomový na 1:3 právě Vopat a nakonec z béčka povolaný Podivínský, který jen navázal na střeleckou formu z minulého víkendu, kdy za rezervu dal dvě pěkné branky.

Čtvrtý tým z okresu Kladno, Sokol Hostouň, bojoval v Dobříši s nepříjemným sokem. Domácí zkušeným kapitánem Talůžkem dokonce po přestávce vyrovnali náskok, který zařídil hostům v první části Štěpán Hájek. Ten nakonec Hostouň spasil i druhou brankou v 71. minutě, tam už ani skvěle chytající Weber zasáhnout nemohl. V závěru pečetil postup zelenobílých Vlasák.