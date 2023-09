Pouť fotbalového Kladna Mol Cupem končí ve třetím kole. Liberec byl před krásnou návštěvou 2000 tisíc diváků, mezi nimiž nechyběly ani legendy jako Milan Nový nebo Jan Suchopárek, nad síly domácího mužstva, i když o výsledku 0:2 rozhodl až v poslední desetiminutovce. Jeho góly dali Horský a Tupta.

SK Kladno - Slovan Liberec 0:2, MOL CUP 3. kolo 26. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Jsem hrdý na tým, jak pohárem prošel od předkola, ta historie je pěkná. Dnes samozřejmě hlavně do půle bylo vidět, že hrajeme divizi a soupeř ligu, což někde asi musí být znát,“ usmál se trenér Kladna František Douděra.

Skutečně, domácí byli do přestávky pod permanentním tlakem. Liberecký kouč Luboš Kozel sice postavil jen dva hráče ze základu z víkendové ligy, ale i tahle sestava dovolila Kladnu jen dva nebezpečné výpady. Jeden pokazil Eichler přihrávkou a druhý zachránil brankář Bačkovský daleko před bránou.

To Liberec bušil na vrata urputně, do přestávky měl 14 střeleckých pokusů a 5 z toho na bránu. Mladý Cimrman však odolal, i když si někdy dělal problémy sám chybnou rozehrou. „Trochu jsem si tam zbytečně zavářel, pletly se mi nohy, ale rukama jsme se cítil stoprocentní,“ hlásil mladík.

Domácí nakonec přežili a ve druhé půli už se bránili trochu lépe, i když pořád byl Liberec nahoře a zejména Hudákovi se dařily nebezpečné výpady. Ale kdyby domácí Houha v tutové šanci v 65. minutě pálil malinko přesněji, aby byla koncovka zajímavější.

Nestalo se a rozhodl tak Liberec. Po rychlém kontru našel Preisler před bránou Horského, jehož sice Cimrman vychytal, ale na dorážku už neměl šanci. Následný risk Kladno potrestal z dalšího brejku Tupta. „Věděl jsem, že to bude těžké, ale samozřejmě jsem si přál, abychom dali gól dříve než se to povedlo. Jenže tak to někdy bývá, že nedáte šance, já jich jen do poločasu napočítal šest velkých. Přesto jsem věřil, že to zvládneme, protože i na lavičce jsme měli kvalitu. To se nakonec potvrdilo,“ byl rád liberecký kouč Luboš Kozel.

Jeho protějšek František Douděra byl rád, že jeho mužstvo zvládlo se soupeřem dobře běhat, což byl základ. „Ale zase, všechno beru s pokorou, proti nám stál výborný tým,“ uznal. Mrzelo ho pouze zranění útočníka Dominika Šímy, jenž si po pár minutách na hřišti zase natáhl sval ve stehně. „Bylo to na něm, zda se cítí na hru, řekl, že ano. Nicméně máme široký kádr, hrát musí všichni,“ nechtěl zoufat Douděra nad ztrátou gólového forvarda.

Tým chválil také Adam Cimrman. „Od Liberce tam sice byla jasná převaha na míči, ale kluci se nedali a bojovali do poslední chvíle,“ prohlásil a přiznal, že si zachytal asi nejvíc v kariéře. „Hlavně do poločasu to bylo výživné a ještě proti sluníčku. Ale byl to jeden z mých nejlepších zápasů a budu si ho pamatovat do konce kariéry,“ dodal kladenský brankář, který v posledních týdnech musel dát přednost zaměstnání.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

SK Kladno - Slovan Liberec 0:2 (0:0). Branky: 80. Horský, 85. Tupta. Rozhodčí: Klíma. Diváků: 2000.

Kladno: Cimrman – Houha, Rendla, Kolářský, Borák – Hrubeš (72. Holub) - Hampl, Folprecht, Pihrt (54. Kafka), Eichler (84. Blažek) – Šnobl (54. Šíma, 72. Pospíšil).

Liberec: Bačkovský - Mikula, Prebsl, Purzitidis - Hudák (72. Ghali), Polyák (60. Doumbia), Červ, Višinský (46. Tupta), Preisler (83. Penner) - Kulenovič (60. Okoh), Horský.