Minusem může být občerstvení, protože má být teplo a hospoda na hřišti bude podle domácích zavřená. „Ale jeden stánek postavíme a druhý je hned vedle areálu u Hanzlíků,“ uklidňuje hrající trenér Hřebče Miroslav Novák.

Zároveň lituje, že právě Štěpán Hanzlík jako jediný z kádru hrát nemůže, protože při sobotním duelu B mužstva si v souboji rozčísl hlavu a má na ní sedm stehů. „Proti Kladnu, kde roky hrál, určitě chtěl naskočit, ale zdraví je přednější a já ho na hřiště takhle pustit nemohu,“ odmítá Novák.

VIDEOMOMENTKY // SK Hřebeč - SK Kladno 1 : 1, Divize B, 30. 9. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Zároveň říká, že rivalita z minulého ročníku, kdy oba celky hrály divizi B, se trochu vytratila a vztahy srovnaly. „Nebude to už tolik vyhecované, Kladno je teď jinde. Ale já myslím, že oni mohou jen ztratit, protože od nich každý čeká vítězství. My naopak můžeme jen získat. Když vyhrajeme, přijede další silný soupeř, také nám naroste konečně víc sebevědomí a potěšíme místní fanoušky. To přesně chceme,“ říká kouč Hřebče, jíž se na rozdíl od Kladna úvod nového ročníku nepovedl a dvakrát prohrála.

Novák nahlas uvažuje, že Kladno po skvělém úvodu sezony vsadí na podobnou sestavu, jakou nasazuje do mistrovských zápasů třetí ligy.

Kladno bude některé hráče šetřit

Ale zřejmě se plete, trenér Kladna Zdeněk Hašek má jiné záměry. „Základní osa sestavy dostane volno. Potřebujeme do hry dostat také další hráče, protože sezona je náročná a my je časem budeme potřebovat. Nemáme je v týmu na výstavku. Navíc nám ve středu mohou svým výkonem ukázat, že jsou schopni hrát lépe než ti, kdož hrají teď,“ říká Hašek.

Zároveň se tenhle profík, který nelenil a v pondělí jel do Hřebče na osobní prohlídku hřiště, nezříká role favorita. „Věřím, že mladá sestava, která dostane šanci, je schopná předvést dobrý výkon a kvalitní fotbal,“ dodal Zdeněk Hašek.

A ještě pár zajímavostí na závěr. Hřebeč asi představí novu posilu Lukáše Kotíka, který se v létě ucházel o místo v Hostouni, a když neuspěl, putoval na Zličín. Chce však hrát vyšší soutěž, a tak ho Martin Zahálka do Hřebče pustí.

Vstupné na zápas bude činit 100 korun, provázet děním pak bude fanoušky DJ Meruna, který bavil i fanoušky v Českém domě v rámci letošního Eura v Německu.

A chybět nebude ani maskot Hřebče Bibi Savarin alias Savík. Fotku s ním určitě budou žádat hlavně nejmenší návštěvníci středečního fotbalového svátku.

Hostouň dnes, Velvary dvakrát s Motorletem

Pohár hrají ještě další dva celky z okresu Kladno. Už dnes, tedy v úterý večer hostuje Hostouň ve Vokovicích na Aritmě, a ve středu Velvary hostí Motorlet (17:30). Bohužel si s oběma kluby los zašpásoval, protože hned v sobotu se utkají v mistrovském zápase 3. české fotbalové ligy a opět ve Velvarech.