Zápas se hrál podle jasných not. Kvalitní účastník ČFL z Velvar jasně dokazoval pozici favorita, vždyť Dobříš má sice dobré hráče, ale přece jen hraje spíše spodek divize. Na hřišti to bylo vidět, domácí navíc brzy uklidnil první zásah hlavního střelce Vopata a poté Tenklem proměněná penalta v závěru poločasu. Po přestávce Velvary definitivně rozhodly. Nejdříve se při své premiéře v dresu Slovanu prosadil mladý stoper ze Slavie Drozda, pak i nejlepší střelec týmu v přípravě Furmánek.

Jeho příchod ze Slovácka se zdá se hodně povedl, v klubu mají radost i z dalších událostí. „V první řadě to je návrat stopera Rubeše z Chrudimi. Zatím nemohl hrát, ale s ním bude obrana zase silná a věřím, že už při startu v Liberci dostaneme co nejméně gólů. Těší nás i stále lepší Ptáček, který se po zranění dostává do kondice a bude přínosem. Výtečně se jeví také pracant středu hřiště Havránek. Ze Slavie to byl výborný nákup,“ těší předsedu klubu Davida Vedrala.

Slovan Velvary – MFK Dobříš 5:1 (2:0). Branky: 19. Vopat, 42. Tenkl (pen.), 51. Drozda, 67. Furmánek, 81. Vopat – 82. Puchmajer. Rozhodčí: Vnuk – Dohnal, Doubrava. ŽK: 31. Killián (D).

Velvary: Měsíček – Chábera, Drozda, Body, Valenta – Ptáček (46. Furmánek), Vopat, Tenkl, Havránek, Pihrt – Kafka (71. Duong).

Dobříš: Weber – Procházka (66. Kozohorský), Pokorný, Horáček (69. Olšák), Talůžek, Liška (46. Kvapil), Puchmajer, Šrain, Kilián, Masopust (69. Petrlík), Machač.