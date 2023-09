Na hodinách naskočila poslední minuta pohárového zápasu mezi divizním Kladnem a druholigových Varnsdorfem, když se po kraji hřiště rozeběhl domácí Petr Hampl. Po dlouhém sprintu našel sílu i na dokonalý pas před bránu, kde Matěj Šnobl skóroval. Senzace II. kola Mol Cupu byla na světa, domácí vyhráli před skvělou návštěvou 700 diváků 2:1!

Pohárová senzace, divizní Kladno porazilo doma druholigový Varnsdorf 2:1. | Foto: Foto: David Klier

„Nechci být přehnaně nahoře, ale cítil jsem, že když budeme hrát dobře jeden na jednoho, tak sílu máme. A před zápasem jsem říkal, že musíme hrát ještě nebojácněji, než jakýkoliv divizní zápas,“ hlásil trenér Kladna František Douděra, který prý do konce zápasu věřil, že Kladno gól vstřelí.

Jeho týmu se dařilo už od začátku, když se po pěkné akci prosadil Eichler (20.). Nicméně Varnsdorf postupně utahoval kohoutky, přitiskl Kladno před branku mladého Cimrmana a gólman, jenž chytal za áčko první duel v sezoně, kapituloval po střele Podzimka.

Rozhodující moment přišel chvíli po změně stran. Obrovitý zadák Kouřil, jenž hrával i za Ostravu, kopal pokutový kop, jenže Cimrman mu ho parádně lapil! Hosté navíc trefili dvakrát břevno, ale to neznamená, že by nějak výrazně tlačili. Tutovky měli také domácí, třeba Hampl šel úplně sám na bránu. „To mě mrzelo, naštěstí se mi pak povedla ta závěrečná akce. Každopádně to byl strašně těžký zápas, soubojový, hodně se běhalo, ale tým to neskutečně odmakal. Ale když chceme dostat ligu, tak tohle skousnout musíme,“ usmíval se Petr Hampl.

V závěru vytáhl Cimrman famózně hlavičku Firbachera, ale už předtím vyslal trenér Douděra do boje kanonýra Šnobla. Lidé na tribunách zbystřili, jeho formu znají. Útočník neustále hosty zlobil, až proměnil dokonalou akci Hampla a stadion slavil. V nastavení sice Varnsdorf skóroval, ale z ofsajdu, a tak postupová radost zůstala doma.

Koho si přeje trenér Douděra nyní? „Už je to v oblasti snů, kdokoliv bude perfektní. Ideální bude, když to bude doma, protože když jsem do Kladna přišel, předsevzal jsem si, že jednou stadion vyprodáme a já si po tom půjdu,“ hlásil kouč a Petr Hampl doplnil, že úplně nejraději by Kladeňáci brali někoho z pražských „S“. „To je jasné, pro takové zápasy přece fotbal děláme, navíc by přišlo hodně lidí. Z toho, jak tady na fotbal chodí a fandí, z toho jsem od začátku nadšený. Právě oni mě vyhecovali k tomu závěrečném sprintu,“ hlásí letní posila ze Zbuzan.

SK Kladno – FK Varnsdorf 2:1 (1:1). Branky: 20. Eichler, 90. Šnobl – 37. Podzimek. Rozhodčí: Hocek. Diváků: 720.



Kladno: Cimrman – Houha, Rendla, Hrubeš (90. Holub), Kolářský - Hampl, Borák, Slabý (46. Kafka), Eichler – Pihrt (76. Blažek) – Šíma (65. Šnobl).



Varnsdorf: Vaňák – Simon, Kouřil, Kubista, Zálešák – Michal, Osaghae (46. Dufek) – Rudnytskyy (46. Samko), Podzimek (61. Firbacher), Gembický (72. Ambler) – Hodek (61. Kříž).