Fronta u vstupu do areálu, fronta u piva. Ve Hřebči se po necelém roce zase konal fotbalový svátek a derby s Kladnem sice nenavštívilo tolik lidí jako před rokem, ale kolem čtyř stovek jich plochu obsypalo.

Domácí nastoupili téměř kompletní i s omilostněným stoperem Dolejšem a hvězdou Podaným, hosté nasadili kromě Šímy a Eichlera samé mladé kluky. Od začátku měli hodně šancí, jen Šnobl spálil tři a Hrdlička dvě. Kromě toho Kolářský s Houhou orazítkovali břevno, první krásnou ranou, druhý zblízka. Břevno turefila i rána Eichlera z trestňáku.

Nicméně klidně mohla jít do vedení také Hřebeč. Ničeho se nebála, hlavně Lukič se dostával do nadějných pozic, ale v těchto týdnech štěstí nemá a mladý gólman Naimann při své premiéře v kladenském dresu jeho pokusy výborně kryl. V největší šanci zase Dolák zbytečně míč zpracovával.

Trenér Kladna Zdeněk Hašek dal na zápas volno zkušenému kvintetu Rendla, Kozel, Jakab, Rubeš, Smrkovský, ale do druhého poločasu čtyři změny udělal.

Poslal na plac mimo jiné i Tadeáše Pospíšila, z něhož měli domácí respekt a on kvalitu potvrdil, když ho obrana nechala po standardce Houhy volného. A byť Pospíšil není klasický hlavičkář, tady zblízka nezaváhal. „Ten gól byl zlomem utkání a já vždycky říkám, že jen hloupý tým si nechá dát gól ze standardky. Zvlášť když přečkáte šance, jaké jsme přečkali. Pak takhle lacino inkasujete a to tým pochopitelně sráží,“ litoval trenér Hřebče Miroslav Novák.

Pak už to šlo skutečně ráz na ráz. Po dalším pěkném centru prolomil střelecké trápení Šnobl a pak se prosadil pěknou ranou do protipohybu jinak velmi dobře chytajícího ex-kladeňáka Vokouna ještě hbitý Eichler – 0:3.

Teprve pak Hřebečští zvedli hlavy a jejich hezkou akci zakončil kolem bezmocného Naimanna šikovný Myška, ale na zakousnutí kladenského kocoura to bylo ve středu málo.

Kladno postupuje a může se těšit na los, zda mu nepřihraje třeba tak atraktivního soka, jako byl loni Liberec.

„Hromadné poločasové střídání nebylo kvůli tomu, že jsme nedali šance nebo naopak soupeři nějaké dovolili, spíš jsme chtěli sestavu prorotovat, aby kluci měli všichni zátěž. V první půli tam byli skoro všechno kluci kolem dvaceti let a pro jejich růst je takový zápas ideální: dobrá kulisa, hodně diváků, kvalitní výkon domácího týmu, jemuž celkově děkuji za výbornou atmosféru celého utkání. Povedlo se to a doufám, že nikdo nebude zraněný,“ hodnotil Zdeněk Hašek, ale jeho přání asi zůstane nevyslyšeno, protože Dominik Šíma hodně kulhal s nateklou nohou.

Zda z mladých zaujal někdo natolik, aby se dostal do základu, na to kouč odpovědět nechtěl. „Musím se podívat na záznam ze zápasu a vyhodnotit si ho. Někdo určitě překvapil víc, někdo míň, byly tam dobré momenty, ale také strašidelné. Ale odmakali to všichni a mladí prostě potřebují trošku času,“ dodal Hašek.

Jeho protějšek Novák byl kromě zbytečného prvního gólu rozmrzelý také z koncovky svého týmu, protože Hřebeč mohla jít do vedení a pak by zápas vypadal jinak. „To nás aktuálně nezdobí,“ uznal lodivod Hřebče a vysvětlil, proč v poločase vystřídal ex-ligový motor hřebečské zálohy Proseka. „Nebylo mu dobře a nechtěl hrát vůbec. Já ho přemluvil, protože jsem chtěl postoupit, ale v půli už mi řekl, že to nejde.“

Novák ale celkově tým pochválil za výkon, jaký předvedl. „Všichni to odmakali, podali sympatický výkon, přišlo dost lidí, přálo nám počasí. Škoda, že jsme nepostoupili, Kladno dneska k poražení bylo. Mrzí mě to, protože mým snem je dostat sem první ligu. Musíme si rok počkat,“ hořce se usmál Miroslav Novák.

Momentky / SK Hřebeč - SK Kladno 1:3 / MOL Cup 21. 8. 2024 | Video: Bohumil Kučera

SK Hřebeč – SK Kladno 1:3 (0:0). Branky: 71. Myška – 49. Pospíšil, 53. Šnobl, 59. Eichler. Rozhodčí: Nejedlo. Diváků: 400.

Hřebeč: Vokoun – Prosek, Dolejš, Peake, Hodosi, Jakoubek, Myška (71. M. Mentberger), Lukič (65. Kefurt), Lukeš (65. Kotík), Dolák (65. Bergmann), Podaný

Kladno: Naimann – Kolářský, Hrdlička, Hrubeš (46. Fojt) – Houha (60. Borák), Eichler, Park, Kalina (46. Dike), Shin (46. Pospíšil) – Šnobl, Šíma (46. Tesař).