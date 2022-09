Foto, video: Pohárový šok, Velvary vyřadily gólem Kotta prvoligové Pardubice

Zlatý písmem si zapíší do klubové kroniky fotbalisté Velvar středeční výsledek 2. kola MOL Cupu. Po senzačním výkonu vyřadili prvoligové Pardubice výsledkem 1:0. Hosté by měli být o dva levely výš, ale aktuálně spíš potvrdili trápení a nepomohl jim zatím ani nový trenér Radoslav Kováč. Ten si určitě představoval premiéru jinak. „Chtěl bych klukům na dálku pogratulovat, je to obrovský úspěch jejich i celého Slovanu,“ vzkázal předseda klubu David Vedral ze zahraničí.

MOL Cup, Velvary - Pardubice. Domácí slav gól Tomáše Kotta, který rozhodl o jejich senzačním postupu do třetího kola. | Foto: Foto: Roman Mareš