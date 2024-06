Dopolední část tvořila utkání ve dvou čtyřčlenných skupinách. Áčkovou vyhrála Unhošť o bod před SK Slaný, stejně tak B skupinu vyhrály Zákolany o bod před domácím Komárovem.

Polední pauza nebyla jen obědová, ale nesla se také v rytmu free-stylu, který předvedli kluci a děvčata ze Zákolan a také Tučňákova Trefa - nejprve soutěž hráčů a následně stejná pro trenéry. Mezi hráči byli úspěšní dva zástupci družstev, do Dobrovic a Komárova putuje triko Macron s logem sponzora soutěže TT Complex, do vítězné Dobrovice ještě voucher na tisíc korun do Laser Game Galaxy a k tomu poukázka na 4 vstupenky do Hradce Králové na ligový zápas a benzín na cestu. Trenérská soutěž se změnila v rozstřel mezi kouči Sadské a Komárova, nakonec voucher Laser Game Galaxy doplněný balením 12ti plechovek piva Rebel putoval do Sadské.

Odpoledne se hrálo play-off. Ve čtvrtfinále nastoupil vítěz skupiny se čtvrtým z druhé skupiny, druzí hráli se třetím. Do semifinále postoupila družstva Unhoště (výhra 4:0 nad Kralupy), Zákolan (6:1 nad Dobrovicí), Roztok (1:0 nad Komárovem) a SK Slaný (2:0 nad Sadskou). V semifinále Slaný prohrálo se Zákolany 1:3, utkání Unhošť - Roztoky po remíze 2:2 rozhodly pokutové kopy - Unhošť postoupila do finále.

Finálový souboj Zákolany - Unhošť byl odvetou za loňské finále, tentokrát pro změnu vyhrály Zákolany 5:1.

Ostatní zápasy se hrály formou střelby penalt, Slaňáci si v nich zajistili třetí místo na úkor Roztok.

Při vyhlášení výsledků si přebraly trofeje nej hráči, kteří také dostali ceny od Macronu (míč, taška, rukavice).

Nejlepším střelcem byl Ivan Novák ze Zákolan (13 gólů), hráčem Tobiáš Motl (Unhošť) a brankářem Marek Garanič z Komárova.

Poháry a medaile si z rukou starosty Komárova Jaroslava Kleknera přebrali hráči prvních tří družstev (1. Zákolany, 2. Unhošť, 3. Slaný), medaile a poháry si tak letos rozebrala jen družstva z okresu Kladno!

Všechny zúčastněné týmy obdržely voucher na 20 vstupenek na ligu na Duklu, Zákolany ještě navíc vstupenky do Hradce Králové.

V průběhu turnaje se přispívalo na tříletou Magdalénku, která jediná v ČR má zvláštní genetické onemocnění - "nemoc hadrových panenek", kdy tělo neumí rozvádět vápník do těla a nefungují ruce, nohy. Příspěvek obdržela Magdalénka ihned po turnaji na svůj transparentní účet 131-1840970207/0100, rodiče Magdalénky za podporu všem moc děkují. Magdalénka má již na účtu přes 96.000 korun a pořadatelé Kába Cupu mají jasno: bylo by hezké se přehoupnout přes stotisícovou hranici, aby mohli směřovat k číslu, které by začínalo dvojkou…

Výsledkový servis:

skupina A

1. Unhošť 7, 2. Slaný 6, 3. Roztoky 4, 4. Dobrovice 0

Dobrovice-Roztoky 0:4, Slaný-Unhošť 1:3, Unhošť-Roztoky 3:3, Slaný-Dobrovice 3:2,

Dobrovice-Unhošť 2:5, Roztoky-Slaný 1:2

skupina B

1. Zákolany 7, 2. Komárov 6, 3. Sadská 4, 4. Kralupy 0

Kralupy-Sadská 0:2, Komárov-Zákolany 0:3, Zákolany-Sadská 1:1, Komárov-Kralupy 2:0,

Kralupy-Zákolany 0:4, Sadská-Komárov 0:1

čtvrtfinále

Unhošť-Kralupy 4:0, Zákolany-Dobrovice 6:1, Komárov-Roztoky 0:1, Slaný-Sadská 2:0

semifinále

Unhošť-Roztoky 3:2 (PK), Slaný-Zákolany 1:3

finále

Zákolany-Unhošť 5:1

ostatní utkání jen PK

Dobrovice-Sadská 1:0 (PK), Komárov-Kralupy 1:0 (PK)

o 7.místo Sadská-Kralupy 0:1(PK)

o 5. místo Dobrovice-Komárov 0:1(PK)

o 3. místo Roztoky-Slaný 0:1(PK)