Svůj pohled na bitvu nabídla redakci Deníku nejen jedna z největších osobností fotbalu na Příbramsku – prezident prvoligového 1. FK Příbram Jaroslav Starka, ale i nejvyšší muž konkurenčního Spartaku Příbram Vladimír Králíček. Ten dokonce o volbách mluvil ve videu.

Zkušený příbramský funkcionář Jaroslav Starka má jasno. Veřejně vyjádřil podporu dosavadnímu předsedovi Martinu Havlovi, který funkci vykonával už předchozích osm let. „Kluci, co hrají ty místní soutěže, mi neustále říkají, že je Havel šikovný a dělá to dobře. Proto se i já ptám: Proč to měnit? Když to dělá někdo dobře, tak proč chtít někoho jiného,“ řekl Starka.

Spolupráce s případným novým předsedou zároveň vyvolává spoustu dalších otázek. Neznámý člověk ze strany „revolucionářů“, Pavel Chán, se nejeví jako postava, které by Starka, potažmo celý klub 1. FK Příbram, plně důvěřoval. „Pana Chána vůbec neznám, takže nevím, co mám o něm říct, za mě je Martin Havel člověk na svém místě,“ vyjádřil se prezident 1. FK Příbram.

Do role oponenta se Jaroslavu Starkovi postavil nejvyšší muž konkurenčního Spartaku Příbram Vladimír Králíček, který po přečtení rozhovorů s oběma kandidáty v Deníku okamžitě přispěchal s reakcí v podobě videa – to naopak vyjadřuje sympatie Pavlu Chánovi. „Změna je potřeba. Nová krev přináší nové impulsy, nápady, iniciativy a dokáže také získat nové lidi. S panem Havlem máme korektní vztah, byť se moc neznáme. Nicméně jsou věci, které beru jako mínus jeho předchozího osmiletého působení v roli předsedy okresního svazu,“ konstatoval prezident druhého příbramského klubu.

Zdroj: Deník

Co mu na Martinu Havlovi vadí? „Zaprvé je to téměř nulová aktivita směrem ke klubům. Spartak jste za celé své funkční období nenavštívil a obávám se, že se něco podobného týká i většiny oddílů na Příbramsku. Zadruhé je to vazba na Mirka Libu, který je stoupencem Romana Berbra. To je nejen pro mě, ale i pro drtivou většinu klubů v okrese i kraji, zcela nepřijatelná osoba. Jinak není možné, aby se fotbal začal měnit a byl zábavou pro mladé lidi,“ vysvětlil.

„Okresní fotbalové svazy jsou základnou fotbalu. Je potřeba si uvědomit, že jeho představitelé následně volí zástupce na krajské valné hromadě, kteří pak reprezentují dál při volbách do nejvyšších pozic FAČR. Jsou to tedy spojité nádoby a nejde pouze o okres jako takový,“ doplnil Králíček.

Valná hromada se koná v příbramské sokolovně v pátek 12. března. Její zahájení je plánováno v 17 hodin.