Když ale šel hostům podat ruku, ti mu právě zdržování hrubě vyčetli a dokonce došlo k potyčce. "Omlouvám se ostatním trenérům, ale po vítězných zápasech už ruku nikomu podávat raději nebudu. Někteří hosté se chovali jako blázni - jejich tým zřejmě nikdy nezdržoval - a tohle mi za to nestojí," řekl zkušený harcovník.

To Tuchlovice jsou dokonce páté. Drží se plánu, doma vyhrávají a zvenku vozí body ze hřišť srovnatelných soupeřů. S Nespeky jim pomohl kanonýr Jaroš, který se dobře etabloval z B třídy a nastřílel už 7 branek. Dvě dal v sobotu, navíc se podle kouče Miroslava Supáčka naučil pomáhat i defenzivě a jeho přínos je znát.

Hřebeč potěšil dvěma trefami Matěj Pařízek a dva góly dal v závěru také ex-ligový Tomáš Jablonský, stačily mu na to dvě minutky. Jeho tým postoupil na deváté místo.

