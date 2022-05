"Vážně se o tom bavíme, Pavel by mohl být novým šéfem všech žákovských kategorií a podílel by se i na trénování jednoho týmu," řekl Brabec.

Drsek má v klubu syna v mladších žácích, a tak se nabízí, že právě v tomhle úseku by figuroval jako trenér. Pro Kladno by byl posilou i na nějaký čas. "Pavel má trenérskou profilicenci, takže časem zřejmě nějakou nabídku, která ho zaujme, dostane. Teď ale chce pracovat u dětí a kdo tohle dneska chce dělat?" ptá se řečnicky Petr Brabec.

Pětačtyřicetiletý Pavel Drsek nevyrůstal na SK, ale na Slavoji Kladno, který ho má pořád na soupisce A týmu. V bohaté kariéře se přes SK Kladno a Rakovník probil do tehdy druholigových Blšan, jimž pomohl do nejvyšší soutěže. To samé se mu povedlo dvakrát v Německu, kde se v dresu Bochumi a Duisburgu stal dvakrát nejlepším obráncem druhé Bundesligy a svým klubům pomohl k postupu.

Po nepovedeném angažmá v Panionisu Atény se Drsek vrátil v roce 2009 do tehdy prvoligového Kladna, pomohl mu k senzační výhře nad mistrovskou Slavií a hlavně k záchraně, jíž nikdo moc nevěřil. Pak hrál ještě za Jablonec a Bohemians, následně se věnoval trenérské práci.

Pokud Drsek skutečně Kladu s mládeží pomůže, je zárukou persony a kvality.

