V České lize staršího dorostu nastoupili fotbalisté SK Kladno na domácím hřišti proti Slavii Praha. V prvním poločase hráli se slavným soupeřem vyrovnaný duel, ale dvakrát inkasovali. Zápas nevzdali, naopak přidali vyšší rychlostní stupeň a druhý poločas byli na hřišti lepším týmem. Nejprve Zábranský snížil na rozdíl jediné branky, poté ale další vyložené šance domácí neproměnili. Při poslední standardce se opakovala situace z posledního vzájemného zápasu. To se při stejném stavu vydal do vápna soupeře i brankář Cimrman, ale byl z toho brejk hostů a gól Slavie. Tentokrát se historie neopakovala. V závaru před hostujícím brankářem se prosadil Kolářský a vyrovnal. Obrat dokonal v penaltovém rozstřelu brankář Cimrman, který chytil hostům tři penalty!

„Strávili jsme krásné nedělní dopoledne okořeněné výborným kolektivním výkonem našich borců,“ hodnotil spokojený Radek Duda, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – SK Slavia Praha U18 3:2 pk. (0:2)

Branky: Zábranský, Kolářský

Sestava: Cimrman – Tyban, Rottner, Slabý, Pospíšil, Veselý, Zábranský, Vaňous (76. Chvojka), Kolářský, Blažek, Veiner (46. Fedorišin)

Na hřišti v Rokycanech nastoupili hráči SK Kladno do patnácti let. Od začátku zápasu na nich bylo vidět, že chtějí vyhrát. Od prvních minut zápas ovládli a vytvářeli si řadu šancí. Bylo z toho dvougólové vedení. Domácím se sice podařilo do poločasu snížit, ale hosté přidali v druhé půli ještě jednu branku. „Byli jsme lepším týmem a rozdíl mohl být i větší. Škoda, že neproměníme vyložené šance. Přesto nás čeká ještě hodně práce,“ řekl trenér Jan Procházka.

I výběr do čtrnácti let nastoupil v Rokycanech a od první minuty dominoval. Ale v poločase z toho bylo vedení pouze 2:1. „Bohužel se nám nedařila finální fáze,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna. Ve druhé půli už hosté koncovku zlepšili a bylo z toho vítězství 6:2. „Kluky musím pochválit,“ dodal trenér.

ČDŽ U15: FK Rokycany – SK Kladno 1:3 (1:2)

Branky: Eška, Pavlíček, Požár

Sestava: Vojtíšek – Zoubek, Eška (70. Beneš), Faltus, Hamouz, Chochola, Pavlíček (70. Egrmaier), Požár, Kudak (59. Randýsek), Pospíšil, Haluza (59. Řehoř).

ČDŽ U14: FK Rokycany – SK Kladno 2:6 (1:2)

Branky: Kolísek, Hůla, Brandtner (vlastní), Janát, Pavlík, Kopta

Sestava: Hejkal – Kopta, Halaj, Kejzlar, Kolísek, Feřtek (58. Trousil), Procházka, Pavlík (75. Hašek), Hůla (47. Janát), Svoboda, Jílek

V České lize mladších žáků prohráli fotbalisté SK Kladno do třinácti let v Karlových Varech vysoko 2:9. I přes vysoký rozdíl ve skóre se hrál na hřišti vyrovnaný zápas. Hosté neproměnili čtyři pokutové kopy! „Při přimhouření obou očí se dá mluvit o vyrovnaném zápase,“ řekl kladenský trenér Josef Kučera.

Fotbalisté SK Kladno do dvanácti let neměli v Karlových Varech nejlepší vstup do utkání a brzy prohrávali 0:2. Jenže od té doby na hřišti dominovali a vstřelili jedenáct branek v řadě! „Kluci zvládli zápas bravurně,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

ČLŽ U13: FK Slavia Karlovy Vary – SK Kladno 9:2 (3:1)

Branky: Justra, Mašl

Sestava: Nohava – Kučera, Burle, Kraus, Novobilský, Novotný, Přerovský, Justra, Šťastný, Valach, Polák, Kučera, Mašl, Průša, Drechsel, Procházka

ČLŽ U12: FK Slavia Karlovy Vary – SK Kladno 2:11 (2:1)

Branky: 3x Fitko, 2x Chvalník, 2x Tyburec, 2x Kubík, Hauge

Sestava: Koloušek – Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Hauge, Chvalník, Fitko, Ježek, Kalík, Musil, Tyburec, Kyjanka.