Jediný kladenský odchovanec od dob legendárního Václava Šreiera chytal nejvyšší fotbalovou soutěž a ještě za mateřský klub. Je jím Jaroslav Tesař (37) a právě jeho oslovil nový kouč SK Kladno Zdeněk Hašek, aby se do klubu vrátil a vedl tady brankáře. Čerstvý táta prvorozeného syna Matěje přijal, a už se zapojil do tréninku.

Jaroslav Tesař byl po utkání hodně naštvaný ... / SK Kladno, z. s. - FK Meteor Praha VIII, z.s. 1:2 (0:1) Pen: 4:5, DIVIZE B, 26. 10. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Váhal jste dlouho, nebyl problém v Doksech, kde jste dosud působil?

Neváhal jsem. V Kladně jsem strávil spoustu let, je tam kus mého srdce. Výborně znám trenéra Haška, který mě vedl už v žácích na Spartě, pak roky v Kladně. Volal mi hned druhý den po svém jmenování a já přijal. Znám se i s kluky z kabiny, a třeba s Tondou Holubem jsme svázáni pupeční šňůrou. Na Doksech problém nebyl, protože jsem se tam rozloučil už po podzimu a ohlásil přechod do Brandýska.

Tedy úplně domů, kde jste kdysi začal, co to?

Chtěl jsem uzavřít kruh a vrátit se tam, kde jsem kdysi začínal. Na Doksech to sice byla moc fajn, ale práce mi do chytání zasahovala. Provozujeme spíš noční klub Auto Da Fé a já kolikrát nemohl ani na trénink, které začínaly kvůli klukům a jejich zaměstnáním dost pozdě. A když nemáte aspoň dva tréninky týdně, těžko se jde do zápasu. V tomhle ohledu mi bude Kladno vyhovovat víc. Zápasy jsou často dopoledne, tréninky začínají dříve. Navíc Doksy pořád ještě dva výborné brankáře mají.

V brance má Kladno mladé kluky, ale také hodně zkušeného ex-ligistu Milana Švengera. Bude výhodou vaší spolupráce, že jste také chytal ligu a přirozený respekt tedy máte?

To netuším, ale s Milanem jsme se už viděli na prvním tréninku a myslím, že to bude v pohodě. Je to profesionál. A u něj i mladších kluků platí, co říká Zdeněk Hašek: kdo chce pracovat, bude se posouvat. A my Kladno posunout chceme.

Koho povedete z mladých gólmanů? Někteří prý mají zaječí úmysly, zvěsti mluví o odchodu Cimrmana do Velvar či Vokouna do Hřebče…

Kluky znám už z předešlého působení v Kladně, Cimiho a nejmladšího Kubu Ševceho jsem už trénoval v mládeži. Co vím, tak Cimi zůstane, Kuba také, jediný odchod se rýsuje u Martina Vokouna. Ale tohle náleží vedení klubu. Já se každopádně na spolupráci s kluky těším, všichni jsou to velmi zajímaví brankáři.

A jak se těšíte na kabinu v Brandýsku, znáte tam vůbec ještě někoho?

Jasně, někteří z mojí generace pořád ještě hrají. Uvidíme, až se tam v zimě nějak dostanu. Snad bude čas.

Ještě se musím zeptat na na malého Matěje, kterému je teprve pár dnů – bude z něj fotbalista?

(smích) Tak to tedy opravdu netuším, v čem vynikne.

Jaroslav Tesař

Sedmatřicetiletý odchovanec FK Brandýsek přešel už v žácích do tehdy úspěšné Sparty Doly Kladno, jejíž základ zamířil i s koučem Zdeňkem Haškem do SK Kladno. V dorostu se jim povedl husarský kousek, když vykopali postup do nejvyšší celostátní soutěže. Tesař si pak zachytal na několika hostováních, ale nakonec se vrátil do SK Kladno, kde naskočil do deseti zápasů I. ligy. Mužstvo však tehdy sestoupilo a gólman vyrazil na zkušenou do světa. Zachytal si na Novém Zélandu, v Kanadě, pak se vrátil domů do Kladna. Po několika letech se dohodl ještě s Doksy, jimž hodně pomohl až do krajského přeboru. Nyní se vrací do Kladna jako trenér brankářů SK a chytat bude rovněž za mateřský Brandýsek okresní přebor.