„Výsledkově byl zápas povedený. Trochu jsme si zvykali na větší hřiště, jak se na něm posouvat, zároveň měl soupeř specifické rozestavení a trochu nás tak překvapil. Ale popasovali jsme se s tím dobře, dali první branku a hrálo se nám dobře,“ zhodnotil duel sedmadvacetiletý Daniel Kozel.

Hrál jste osmdesát minut, takže se zdá, že trenér Zdeněk Hašek s vámi počítá do základu, jak to vidíte vy?

Celá příprava byla o tom, že se tady sešla spousta hráčů, kteří mají na to, aby hráli. A já budu jedině rád, když budu moci splatit důvěru trenéra a odevzdat týmu maximum. A když půjdu střídat, vím že za mne přijde kvalitní náhrada.

Podepsal jste Kladnu ještě ve chvíli, kdy bylo divizní, šel jste tak z Povltavské o soutěž níž. Nezaskočilo vás, že nakonec opět budete hrát ČFL?

Pro mě byl postup jednoznačně dobrou zprávou. Ale je pravda, že už jsme Kladnu kývl dřív. Šel jsem sem hlavně proto, že tady je trenér Hašek, že se tady bude hrát dobrý fotbal. A že se postoupilo je skvělá zpráva nejen pro mne, ale pro celý kladenský klub.

Jste odchovancem velkého klubu, naposledy jste hrát pro změnu v klubu menším, jako je Povltavská. Jak hodnotíte po nějakém měsíci přípravy SK Kladno?

Jsem naprosto spokojen po všech stránkách. Fotbalově, zázemím, v kabině je skvělá parta. Věřím, že si to ještě víc sedne a bude to šlapat.

Co říkali na vaše rozhodnutí jít do Kladna další členové velké fotbalové rodiny, táta Luboš jako bývalý slavný plejer a pak kouč, či mladší brácha David, čerstvá posila Mladé Boleslavi?

Jednoznačně podpořili moje rozhodnutí. Pro ně je nejdůležitější, abych byl šťastný a to se tady děje.

Táta Luboš se v Kladně objevil před rokem, kdy ještě vedl Liberec. Pro Kladno byl tehdejší pohárový duel velkou událostí, vzpomínáte si na ten zápas?

Moc dobře si to pamatuji. Liberec tehdy nebyl v moc dobrém rozpoložení a nic jiného než výhru v Kladně nebral. Stejně to tady neměl lehké, i když to nakonec zvládl, ale Kladno tehdy pořádně kousalo.

A myslíte, že Kladno bude kousat i jako nováček třetí české fotbalové ligy?

Věřím v to!