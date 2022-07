Zajímavostí byl start brankáře Viktora Stoklasy z Krupky. Vyzkoušet ho chtěli Slánští, jenže hostům se při rozcvičce zranil Klíma a ve 22. minutě musel střídat. Náhradníka mezi tyče Strašečtí neměli, a tak šel do kasy právě Stoklasa a zachytal si řádně.

Hosté představili i další posily. Z Tatranu přilákali středopolaře Čecha a Šrédla, mladé kluky s budoucností. Z SK Rakovník podobně Maška, z pražských Hájů přišel zkušený Bačo a z Jedomělic se vrátili Paluba s Erbou. "Hráčů máme skutečně aktuálně dost a věřím, že můžeme být v A třídě silní. Nicméně Slaný bylo samozřejmě lepší, dvě soutěže musí být znát," mínil trenér Strašecí Jan Mrázek.

Domácí mají také silné nové hráče. Rovněž oni brousili v řadách rozpadajícího se Tatranu Rakovník, kde ulovili Doláka, na severu Čech zase Exnera a Dohnanského, mají také Trejbala a uzdravené dlouhodobé marody Mareše a Beneše.

Tuchlovice nastřílely čtyři góly, jeden dala i možná posila

V samotném utkání Slaný brzy vedlo zásluhou Nádeníčka, který po úvodním břevnu ve druhé šanci nezaváhal - přihrál mu pěkně Mareš. Následně si zachytal párkrát také Sedlák, hlavně při dorážce trestného kopu.

Pak předvedl dvě nebezpečné hlavičky slánský Mareš. První šla nad, druhou skvěle Stoklasa srazil na tyč. Sedm minut před pauzou domácí zvýšili, když Dolák pěknou kolmicí našel Dohnanského a ten po zemi prostřelil Stoklasu. Jenže brzy na to hosté odpověděli, když Mihálik hasil ve vápně šanci hostí a rozhodčí Svoboda odpískal pokutový kop. Čech nezaváhal, a zápas zdramatizoval.

Po přestávce Slaný začalo zostra. Pudil napálil břevno, následně Stoklasa parádně vyrazil střelu Mareše a o dvě minuty zabránil skórovat Dohnanskému. Sedlák vida, že se také musí ukázat, tak na druhé straně reflexivně vyrazil střelu z bezprostřední blízkost a vleže vzápětí neskutečně zabránil snížení.

Góly padaly až pak. V 69.min. přihrál Dohnanský Exnerovi, tomu se po zákroku Stoklasy vrátil míč k noze a to už pohodlně zvýšil na 3:1. Zaváhání slánské obrany poté využil Krupička a přehodil Sedláka na 3:2.

Rytíři se představí v Příbrami, Berouně i Rakovníku. Nebo i u soutoku?

Nicméně drama se nekonalo. V 83.min. se trefil podruhé Exner a domácí uklidnil, pak si zkušeně počínal při samostatné akci mladý Dolák a svůj velmi dobrý výkon korunoval pátou brankou.

"Původní soupeř – Slavoj Mýto, zápas zrušil večer před utkáním a udělal nám to letos již podruhé!" zlobil se vedoucí týmu Slaného Milan Šúr a poděkoval někdejší opoře Slaného Marku Hartmanovi, že dnes jako hráč Strašecí dal oba celky dohromady, aby si mohly čutnout.

Hostující Jan Mrázek upozornil, že hráče střídal po třiceti minutách. "Mnozí z nich hráli navíc za Strašecí poprvé, takže si to nemohlo vlastně ani na chvíli sednout. Ani tak to nebyl špatný výkon a určitě to bude časem jenom lepší, vždyť nám ještě scházeli Sklenka, Podzemský nebo Mžourek," řekl.

SK Slaný – Sokol N. Strašecí 5:2 (2:1). Branky: 10. Nádeníček, 38. Dohnanský, 69. a 83. Exner, 89. Dolák – 42. Čech (PK), 73. Krupička.

Slaný: Sedlák – Bíba, Mihálik (55. Panocha), Beneš M., Vašák – Pudil – Exner, Dolák, Mareš (55. Trejbal), Dohnanský – Nádeníček (55. Danda L.).

N. Strašecí: Klíma (22. Stoklasa) - Erba, Hartman, Trégr, Mašek - Nováček, L- Mrázek, Šrédl, Čech, Bačo - Svoboda. Střídali: Paluba, Krupička, Gregor, Holub, Havel.