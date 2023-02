Podle kouče je vidět, že Rysi mají do přípravy hlavy nastavené správným směrem. „Vědí, že to dělají pro sebe. Musím říci, že jako hráč ani jako trenér jsem opravdu v klubu ani v reprezentaci nic podobného neviděl,“ říká mostecký trenér, jenž přišel před sezonou místo Drahomíra Kadlece, a hodně ho trápilo, že se týmu na podzim nedařilo.

Do jarní části, v níž pokusí ve zbylých osmi duelech vylepšit současnou sedmou pozici, půjde Kladno posíleno. Po disciplinárním trestu se vrátí špičkový útočník Milan Schnaubelt a z Berouna se povedlo realizovat návrat obránce Jiřího Hrabára. Oba hráče s reprezentačními zkušenostmi Švancar vítá. „Stoprocentně nám pomohou. S Milanem jsme probírali, jak zvládat vypjaté situace na hřišti. Doufám, že zmoudřel a že ho půlroční stopka poučila. Jirka se vrací aspoň na střídavé starty, takže bude hrát i za svůj Beroun, ale k dispozici ho mít budeme,“ je rád Slavomír Švancar.

A ještě jeden návrat musíme zmínit. Dominik Barnošák v závěru podzimu najednou vypadl ze sestavy, jednou nedorazil k autobusu a možná už některým zdálo, že dny kvalitního kanonýra v Kladně jsou sečteny. Není to tak, Drtikol, jak se mu někdy říká, je zpět v mužstvu. „Vrátil se a vyříkali jsme si to. Snad si poskládal vše dohromady, protože je to platný hráč. Na soustředění šel příkladem, snad vydrží,“ věří kouč Kladna.

Soustředění v Herlíkovicích podle trenéra vyšlo perfektně, chyběli pouze zranění kapitán Špaček (záda) a Pliml (koleno). V tomto týdnu už mělo mužstvo vyběhnout poprvé na hřiště, jenže námraza v areálu Městské hokejbalové arény vše posouvá o týden. Na to Švancar z Mostu, kde je zastřešená hala (bývalý zimní stadion) nebyl zvyklý. „Oproti Most je tak příprava úplně jinak koncipována. Bohužel přituhlo, na hřišti by to zavánělo nějakým zraněním, takže tam půjdeme až příští týden. Na závěr bychom v neděli 19. února rádi odehráli náš jediný přípravný zápas. Snad počasí dovolí,“ doufá Slavomír Švancar.

Extraliga startuje hned o týden později, v sobotu 25. února přivítá Kladno nejtěžšího možného soka – několikanásobného mistra republiky KERT Park Praha (11:00). Také poté má těžký los s Pardubicemi a Hostivaří, plánovaná cesta vzhůru tabulkou tak rozhodně nebude procházkou rajským údolím.