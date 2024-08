Posily pro béčko si tedy řídí hlavně sám a letos vybíral pečlivě. Ze sousedního Vraného si stáhl zpátky kluky, co ho před časem opustili, tedy Filipa Hansla a Petra Dandu. Ti většinu kádru znají, vrací se prakticky domů a hned zapadli. To zkušený Zdeněk Horník přichází z Hrdlíva, kde kopal třetí třídu a pak okresní přebor, ale patřil mezi opory. A protože má návyky – prošel akademií v Sokolově – určitě mu kravata I. A třídy těsná u krku nebude.

Naopak teplickou akademií mládeže prošel třiadvacetiletý Zbyšek Novák (naposledy Ledvice), který byl mohl hrát i v A týmu Slaného, kvůli zaměstnání však nestíhá tolik trénovat. V béčku zřejmě začne po zranění také letní posila z SK Kladno Jan Duda.

„Sice jsme naposledy prohráli s Libušínem (1:2), ale nedali jsme moře tutových šancí a herně to bylo v pořádku. Z mužstva mám dobrý pocit a je to úplně něco jiného než před rokem, kdy jsme to různě lepili. Teď si myslím, že ani nebudeme potřebovat pomocníky z áčka, nebo výjimečně,“ sebevědomě tvrdí Radim Vavroch.

Ten pochopitelně bude s béčkem plnit i jeho hlavní funkci pomocníka přechodu mladých hráčů do dospělého fotbalu. Z dorostu Slaného si vytáhl do kádru Samuela Nejedlého, Jaroslava Pulce, Hynka Krále a také Jakuba Németha, který ještě v mládeži může hrát. Naopak mentorem těchto borců by mohl být Zdeněk Volek. Uzdravená opora kdysi hrávala i ve Spartě a Vavrochovi v závěru kariéry hodně pomáhá.

Úvod soutěže bude pro Slaný B dost těžký. Čeká ho elita minulého ročníku, doma Jinočany, pak zápas v Kosoři a Vestci plus Jíloviště. „Všechno týmy kolem Prahy a všechny kvalitní. Tohle kvarteto nás určitě na začátku prověří,“ je jasné Radimu Vavrochovi.