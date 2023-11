Trenéra Lhoty Petra Caise zachytily ve čtvrtek televizní kamery Sport 1 při zápase Slavie – AS Řím. To by tolik nepřekvapilo, spíš to, vedle koho seděl – vedle reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého! „Měli jsme vedle něj lístky. Takže jsme mu samozřejmě poradili, jakou taktiku a sestavu má poslat na poslední zápasy kvalifikace a on nám zase, jak na Libčice,“ chechtal se v nadsázce Petr Cais.