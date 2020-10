Poslední zápasy před covid pauzou zvládli nejlépe starší žáci

Bohužel, fotbalové soutěže se zastavují i u mládeže. Zatím poslední podzimní kolo vyšlo nejlépe starším žákům SK Kladno. Hráči do patnácti let zvítězili nad Pískem 3:0 a fotbalisté do čtrnácti let 2:1. Mladší žáci U13 remizovali s Chomutovem 1:1, nejmladší žáci do dvanácti let vyhráli 5:1. V České lize dorostů hráči SK Kladno neuspěli na hřišti rezervy Viktorie Plzeň.

SK Kladno U19 2020/21 | Foto: SK Kladno

Na hřišti prvního týmu tabulky Viktorie Plzeň B se představili fotbalisté SK Kladno do devatenácti let. Po prvním poločase prohrávali 0:2. Jenže pak nechali ostych v kabině a pustili se odvážně do útoku. Odměnou jim bylo vyrovnání na 2:2. „Při trošce štěstí jsme mohli vyhrát. Domácí brankář předvedl výborný výkon,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna. Při penaltovém rozstřelu byli úspěšnější domácí. „Penalty jsou vždy loterie. Chlapům patří dík za předvedený výkon,“ dodal Duda. O první místo v tabulce České ligy mladšího dorostu hráli Kladeňáci na hřišti Viktorie Plzeň B. Vyrovnané utkání rozhodli domácí přesnou hlavičku po vydařeném centru. „Bohužel jsme si nepohlídali jednu situaci. Přestože jsme se snažili o vyrovnání a nastřelili břevno i tyč, výsledek už se nám nepodařilo otočit,“ litoval kladenský trenér Jan Pejša. Dorost do osmnácti let hrál v Libčicích a přestože měl drtivou převahu, prohrál 0:3. „Soupeř nás trestal z naší nemohoucnosti vstřelit branku,“ řekl Pejša. ČLD U19: Viktoria Plzeň U18 – SK Kladno 3:2 pk. (2:0) Branky: Rottner, Pospíšil T. Sestava: Ševce – Veselý, Tyban, Kolářský, Veiner - Blažek, Pospíšil L., Slabý, Pospíšil T. - Rottner, Chvojka (65. Tung). I.A třída: AFK Libčice – SK Kladno U18 3:0 (1:0) Sestava: Cimrman - Rottner, Landa, Brabec, Vosyka (46.Justra) - Ricci, Kloček, Lank, Janega - Heler (46. Grumlík), Halaj. ČLD U17: Viktoria Plzeň U16 – SK Kladno 1:0 (1:0) Sestava: Švestka - Novák, Kácl, Bokša, Mottl - Mysliveček, Fajka - Fiala (46.Truhlář), Duda (65.Pavlík), Veselý - Chlumský (75.Hoffman). V zatím posledním podzimním utkání přivítali starší žáci SK Kladno do patnácti let fotbalisty Písku. Po vítězství nad neporaženým Petřínem Plzeň si poradili s dalším soupeřem z horních pater tabulky a vyhráli 3:0. Domácí dávali góly po hezkých fotbalových akcích a nepouštěli hosty do vážnějších šancí. „Kluci navázali na dobré výkony z předchozích zápasů a znovu ukázali, že se s nimi musí počítat. Doufáme, že nám REPREZENTAČNÍ přestávka neuškodí,“ řekl trenér Jan Procházka. S fotbalisty Písku byli úspěšní i hráči SK Kladno do čtrnácti let. Domácí fotbalisté zvítězili 2:1. Rozdíl ve skóre mohl být daleko vyšší, ale hosty podržel výborně chytající brankář. „Na těžkém terénu nám vázla kombinace a přípravná fáze hry,“ hodnotil Václav Feřtek, trenér Kladna. V České lize mladších žáků přivítali fotbalisté SK Kladno hráče Chomutova. V kategorii do třinácti let dostali chomutovští z osmi zápasů pouhých deset branek. Své defenzivní schopnosti předvedli i na Kladně a byla z toho remíza 1:1. Domácí vyrovnali až v poslední minutě z rohového kopu. „Gól v samém závěru byl dílem štěstí, vůle i připravenosti, protože trénovat se vyplatí,“ řekl domácí trenér Josef Kučera. Nejmladší žáci do dvanácti let porazili fotbalisty Chomutova 5:1. Na těžkém terénu byli domácí vždy o krok napřed a zaslouženě zvítězili. „Viděli jsme spíše bojovný fotbal, vázla nám kombinace,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna. ČDŽ U15: SK Kladno – FC Písek 3:0 (2:0) Branky: Eška 2x, Hamouz Sestava: Vojtíšek (68. Tunka) - Řehoř L., Faltus, Chochola, Požár – Zoubek (74. Kolísek), Pospíšil, Hamouz, Kudak (63. Mikula) - Řehoř M. (41.Pavlíček), Eška (74.Procházka). ČDŽ U14: SK Kladno – FC Písek 2:1 (2:1) Branky: Janát, Procházka Sestava: Hejkal - Procházka, Kopta, Chvapil, Kejzlar – Hůla (60. Feřtek), Jílek, Mucha (66. Požár), Kolísek - Pavlík, Janát. ČLŽ U13: SK Kladno – Junior Chomutov 1:1 Branky: Justra Sestava: Nohava - Kraus, Kučera Jakub, Mašl, Šťastný, Přerovský, Justra, Kučera Josef, Novobilský, Procházka, Průša, Drechsel, Soukup, Polák, Novotný. ČLŽ U12: SK Kladno – Junior Chomutov 5:1 Branky: David 3x, Hájek, Chvalník Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Tyburec, Hauge, David, Chvalník, Fitko, Mázár, Kyjanka, Placatka, Kalík. Petr Maňkoš

Autor: Redakce