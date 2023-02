Ten měl po prvním duelu v Teplicích a prohře 3:6 s hráči důrazný pohovor, že takhle ani v přípravě NE! Proti Spartě B to bylo jiné, byť tým znovu prohrál. „Po hodině hry jsme klidně mohli vést tři čtyři jedna, Vlasák šel dokonce sám na branku, teprve pak byla Sparta o něco lepší. Má rychlejší hráče, pracují rychleji s míčem, jsou to v podstatě profíci. Z tohoto pohledu jsem dneska spokojen, byl to dobrý zápas,“ říkal kouč.

Dorost Kladna přehrál Velkou Dobrou. Co říkal výkonu nový kouč?

Proč se vrátil Adam Vlasák?

Co se týče nezdařené zkoušky Adama Vlasáka v Prostějově, trenér Moravanů Pavel Šustr ji vysvětlil i přetlakem v útoku. „Adam je určitě zajímavý hráč, ale abychom jej vzali teď k nám, tak musí předvést více než hráči, které tady na jeho post máme (Koudelka, Vlachovský, Bartolomeu, Píchal). A to tam úplně nebylo, takže v tenhle moment je to tak, že věřím, že bychom jej posunuli, ale zůstane zatím v mateřském klubu a my jej budeme sledovat v průběhu jarní části a v létě bychom se k tomu případně vrátili,“ objasnil.

Dominik Rodinger to bere. „S trenérem Prostějova jsme to probírali. Oni hrají o záchranu, takže není úplně prostor na nějaké zkoušení. Proto je Adam zpátky a my budeme zase ten náš diamant obrušovat,“ řekl Rodinger s tím, že hráč bude pro Hostouň výrazným plusem pro celé jaro. Už proto, že nezahořkl, další šance může přijít už v létě.

Sparta Praha B – Hostouň 2:0 (2:0). Branky: Novotný, Cissé.

Hostouň: Tetour – Neruda, Bízek, Štětka, Kubáň – Januška, D. Novák, Kruner – Paulizzi, Vlasák, O. Fotr. Střídali Pančev, Sadyk, Drul, Šmerda, Houdek, Shkyrija, Hucek.