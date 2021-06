Potvrzeno. Fotbalisty Hradce Králové v lize povede Koubek

Novým trenérem fotbalistů Hradce Králové se stal Miroslav Koubek. Informaci dnes klub uvedl na svém webu. Devětašedesátiletý kouč přebírá Votroky po Zdenko Frťalovi, jenž po úspěšné sezoně, završené postupem do první ligy, odchází do Teplic. „Angažmá v Hradci je pro mě pocta, velmi si vážím toho, že si mě klub vybral a zároveň je to pro mě i velká výzva,“ uvedl Koubek, jehož asistenty budou Stanislav Hejkal a Adrian Rolko. Cílem bude pochopitelně záchrana.

Fotbalový trenér Miroslav Koubek. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

"Hledali jsme zkušeného trenéra, který má za sebou velké zápasy i těžká období. U Miroslava Koubka je dobrý předpoklad, že ustojí neobvyklou situaci, v níž přebírá mužstvo, které právě postoupilo,“ sdělil sportovní ředitel Jiří Sabou. Ve hře byla i další jména, jako například Jaroslav Veselý, kouč Chrudimi, dále bývalí fotbalisté a nynější trenéři Jiří Jarošík či Michal Horňák. U fanoušků převládaly názory, že by se mohli vrátit Václav Kotal s Michalem Šmardou. Nakonec volba padla na zkušeného Miroslava Koubka, který největšího úspěchu dosáhl v Plzní, kde Viktorii dovedl v roce 2015 k mistrovskému titulu. „Při několika osobních pohovorech jsem z něj cítil velkou energii a to, že ví, co mužstvo potřebuje, aby bylo v nejvyšší soutěži konkurenceschopné,“ vysvětlil své rozhodnutí Sabou. Ikona Jedo Robert Nedvěd: Třetí liga byla mým stropem Přečíst článek › Koubek má opravdu bohatý trenérský rejstřík. Kromě Plzně působil ve Slavii, Baníku Ostrava, Bohemians, Mladé Boleslavi či Kladně, které stejně jako Čáslav dovedl ve druhé lize na postupové příčky. Za sebou má i exotické angažmá v Číně. „Nejprve chci říct, že můj velký respekt zaslouží Zdenko Frťala za to, co s Hradcem dokázal, protože sám vím, jak je těžké postoupit, jak velká práce to je a úsilí,“ řekl Koubek, jenž byl naposledy asistentem Karla Jarolíma u české reprezentace. V Hradci bude mít k ruce asistenty - dalšího Kladeňáka Stanislava Hejkala a Adriana Rolka, jenž se na východ Čech přesune ze stejné pozice v Mladé Boleslavi. Trenérem brankářů zůstane Tomáš Poštulka a kondičním trenérem Matěj Rajnoch. „Věřím, že se nám podařilo dát dohromady silný realizační tým. Je v něm zkušenost Miroslava Koubka, Standa Hejkal je vyhlášený svými analýzami a taktickou přípravou a Adri Rolko je hradecký patriot, který nasbíral bohaté zkušenosti s ligou jako hráč i za posledních tři a půl roku jako asistent v Mladé Boleslavi,“ poznamenal Sabou. „Kontakt se nerodil hned, takže jsem měl čas Hradec sledovat. Přehled jsem si udělal celkem slušný, detailnější poznatky potom získám v přípravě. Potenciál v týmu určitě je, jedná se o mix mládí a zkušenosti. Přesto doplnění není od věci. Tým si bude muset na ligu zvyknout,“ doplnil Miroslav Koubek. Příprava na prvoligovou sezonu se rozjede 17. června. Domácí ligové zápasy by Hradečtí měli hrát v Mladé Boleslavi.