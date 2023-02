Přátelák, ale zlomený nos. Zápas Doksy – Slivenec pak eskaloval

Zhruba do 70. minuty to byl dobrý přípravný zápas, ale pak dostal hráč Doks Pavel Dlouhý od soupeře z pražského Slivence ránu loktem a se zlomeným nosem musel do nemocnice. Emoce pak pochopitelně eskalovaly a do konce duelu už nevyprchaly. Nakonec se sotva dohrálo, Doksy zvítězily 5:3 (3:1).

Ve žlutém opora Doks a také futsalového Brazilu Kladno Pavel Dlouhý. Kvůli zlomenému nosu ho čeká dlouhá pauza. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Zápas se mi líbil hodně, bohužel všechno pokazila černá kaňka, kterou budu ještě dlouho rozdýchávat,“ zlobil se na hráče hostů trenér Doks Martin Škvára. „Hráli jsme dobře, zejména v první první půli a jestli byl soupeř frustrovaný, nebo co, to nevím. Každopádně takový útok na Pavla Dlouhého se nevidí ani v mistráku, natož v přáteláku. Pavel měl obrovské bolesti, musel do špitálu a čeká ho dlouhá pauza. Útočník dostal hned červenou, ale to nám není nic platné,“ byl naštvaný trenér Doks. Přitom s výkonem týmu by dlouho spokojen. Po úvodní hrubce Neumanna a snadné vedoucí brance Slivence chybovali také hosté a posila z Velké Dobré Sekanina zahájil své velké představení. Po chvíli na něj byla penalta, kterou sice Nesládek nedal, ale dorážku zvládl Škvára junior a ten do půle přidal ještě jeden zásah – 3:1. Zličín sice Hřebeč honil, ale nedohonil. Dáreček pro kouče Nováka Po přestávce zvýšil Nesládek, ale pak se začali prosazovat také hosté, za které naskočila i jejich největší hvězda, někdejší opora Slavie i Sparty Peter Grajciar. Pořád excelentní střelec. Jeho tým snížil na 4:3, ale poslední slovo měl zase rychlík Sekanina, který typologicky může nahradit Doksům odcházejícího Balíka. „Uvedl se velmi dobře a to měl ještě další akce. Ale výborně hrálo celé mužstvo, zejména do poločasu, kdy Slivenec nepustilo skoro za půlku. Kvalita hry utrpěla až tím hrozným zákrokem soupeře, pak už byla hra rozháraná, hádalo se to a ztratilo kvalitu,“ dodal Martin Škvára, jehož tým nyní čekají výborné Střešovice, vedoucí celek pražské A třídy.

