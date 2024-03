Hezky si slavné soupeře rozdělili. Fotbaloví dorostenci SK Kladno nastoupili na Strahově proti Spartě a starší žáci přivítali doma Slavii. Bohužel výsledkem je nula bodů a skóre 3:26. Bodovali pouze mladší žáci SK Kladno do třinácti let, kteří porazili Jablonec vysoko 18:1.

Vedoucí celek žákovské ligy Slavia Praha vyhrála na půdě SK Kladno (U15) vysoko 8:2. Domácí hráli dobře jen do poločasu. | Foto: David Klier

V prvním jarním kole předvedli starší dorostenci SK Kladno parádní výkon, když porazili béčko Slavie Praha 2:1. O víkendu se jeli o další senzaci pokusit na Strahov, kde hráli proti béčku pražské Sparty. Opět se opřeli o pozornou obranu, ale ta dokázala slavnému soupeři odolávat pouze do 15. minuty. Jenže do poločasu přidali Sparťané ještě dva góly a bylo po zápase.

„Domácí předvedli vyspělý, zdravě agresivní výkon, s kterým jsme se těžko vyrovnávali,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša. Sparta přidala ve druhé půli ještě jednu branku na konečných 4:0. „Bohužel jde o jednoznačnou a zcela zaslouženou prohru našeho mužstva. Jediným pozitivem je, že to kluci o poločas nezabalili a snažili se s výsledkem ještě něco udělat,“ dodal Pejša.

Mladší dorostenci SK vedli v prvním jarním kole o přestávce nad Slavii, tentokrát hráli na Spartě nerozhodně 1:1, ale nakonec oba zápasy prohráli. Na Strahově inkasovali druhou půli čtyři branky a byla z toho prohra 1:5. „S prvním poločasem jsme spokojeni. Bohužel jsme nechytili úvod druhého, který rozhodl zápas,“ litoval Jan Procházka, trenér Kladna.

ČLD U19: AC Sparta Praha “B” - SK Kladno – 4:0 (3:0)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Hanuščík, Zoubek (65. Eška) - Měchura (46. Došek), Janega, (74. Shcheholiev), Rous - Fedorovych (46. Pospíšil)

ČLD U17: AC Sparta Praha “B” – SK Kladno 5:1 (1:1)

Branka SK: Feřtek

Sestava: Hejkal – Abrham (61. Kučera), Požár, Kopta, Janát (76. Sikora) - Jílek, Kejzlar, Mucha, Maxant, Procházka (82. Al-khewani) - Feřtek (82. Palán)

Žákovské týmy na Slavii nestačily

Vedoucí tým tabulky nejvyšší soutěže přivítali na umělé trávě starší žáci SK Kladno. Proti Slavii Praha byli dvacet minut lepším týmem, ale přesto poločas prohráli 1:2. Druhý poločas se jim nepovedl a prohráli 2:8. „Slavia postupem času převzala iniciativu a ukázala, proč je první v tabulce. Nám se druhý poločas hodně nepovedl,“ byl nespokojený kladenský trenér Josef Procházka.

Starším žákům SK Kladno do čtrnácti let se utkání proti Slavii Praha nevydařilo a prohráli vysoko 0:9. „Slavia předvedla vysokou kvalitu a nám ukázala spoustu dalších poznatků, ze kterých se můžeme poučit a zlepšit. Škoda laciných chyb, kterými jsme soupeři darovali čtyři branky,“ mrzelo trenéra Kladna Vladimíra Procházku.

Skvěle vstoupili do jarní ligové části mladší žáci SK do třinácti let. Na domácím hřišti rozdrtili hráče Jablonce 18:1. „Hráli jsme s nadšením, elánem a měli jsme hlad po úspěchu, který se po výborném výkonu dostavil. Musím všechny hráče a hráčku pochválit,“ řekl Michal Zachariáš, trenér Kladna.

Dobré výsledky z přípravných utkání nepotvrdili mladší žáci SK Kladno do dvanácti let v mistrovském zápase. V domácím souboji s Jabloncem padli 3:5. Litovat mohou dvou nastřelených břeven a dvou neuznaných branek. „Dnes jsme podali ustrašený a nervózní výkon. Nechávali jsme soupeři hodně prostoru a zaslouženě prohráli,“ přiznal kladenský trenér Radek Hlavsa.

ČLŽ U15: SK Kladno – SK Slavia Praha 2:8 (1:2)

Sestava: Koloušek – David, Šmolík, Antonov, Bacílek (71. Fuchs) - Mariňák (41. Polcar), Chvalník, Protiva, Frič (71. Šturm) - Fitko - Hájek (71. Troch)

Branky: Antonov, vlastní

ČLŽ U14: SK Kladno - SK Slavia Praha 0:9 (0:5)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Pleiner, Vejvoda, Háž (53. Evan), Skála - Zachariáš, Macháček, Jícha Jan - Volkov (53. Paur), Drsek (41. Kantor), Svoboda (41. Juppa)

ČLŽ U13: SK Kladno – FA Jablonec 18:1

Sestava: Šnábl, Doležal – Otcovský, Kučera, Lukáč, Zemek, Lidický, Kalinová, Antonov, Topolanský, Soukup, Hlava, Brzybohatý, Dudáček, Kadlík, Blažek

Branky: 7x Kadlík, 3x Hlava, 3x Lukáč, 2x Kučera, 2x Lidický, Blažek

ČLŽ U12: SK Kladno – FA Jablonec 3:5

Sestava : Verner – Suchý, Koloušek, Hlinovský ,Hlavsa, Spal, Hunal, Dia, Skolil, Steckovič, Macháč, Chadima, Hosnedl, Ricci, Zajíček

Branky: 2x Dia, Steckovič

Petr MAŇKOŠ