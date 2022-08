Než se fanoušci stačili rozkoukat, Vltavín vedl, to rychlonohý Ital Maione potrestal chybně zahranou malou domů. Neuběhlo ani 10 minut a bylo srovnáno - po přímém volném kopu Schneidera se hlavou nemýlil Rubeš. Za dalších deset minut šli Velvarští do vedení. Tykadlo Šlegl zužitkoval sólovou akci Vopata dorážkou. Do poločasu přidali svěřenci trenéra Haška pojistku. Faulovaný Pihrt z trestňáku vymetl pravou šibenici a zdá se, že se po sérii zranění dostal do formy.