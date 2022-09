Syn někdejšího skvělého záložníka Kladna Ivo Pihrta měl zaděláno na výbornou kariéru. S juniorkou plzeňské Viktorky si zahrál mládežnickou Ligu Mistrů (Youth League) a proti mladíkům velkoklub dokonce dával góly. Při přechodu do dospělých ho poprvé přibrzdilo zranění, která ho zatím dost pronásledují. Místo angažmá v tehdy druholigovém Sokolově tak přišel před dvěma a půl lety odchod do třetiligových Velvar.

Dnes dvaadvacetiletý Pihrt tady podával dobré výkony, ale také zde ho srážely časté absence kvůli zdraví. Když už to nebylo z fotbalu, pokousal ho pes… O odchodu do Kladna se nahlas mluvilo už v letní pauze, tehdy ho však trenér Zdeněk Hašek chtěl ještě ve Slovanu a dal mu šanci hrát.

Jenže přišlo další zranění, a tak těsně před skončením přestupního termínu Velvary Pihrta pustily do Kladna na hostování do konce podzimní části. Hlavně, aby se rozehrál, protože by měl být brzy v pořádku.

Manažer SK Kladno Petr Brabec je rád, že při zranění Šímy, absenci Čížka či odchodu Jeslínka přichází hráč, který až bude zdráv, může týmu bojujícímu o postup do ČFL hodně pomoci. "Navíc pokračujeme po cestě, kterou jsme si vytýčili, tedy dostat zpátky do Kladna co nejvíc odchovanců klubu," zopakoval Petr Brabec téměř doktrínu, kterou se klub řídí.

Foto: Kladno do čela divize? Spásnou ránu trefil Dostál. Last moment