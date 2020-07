Třikrát po sobě jim jen o fous unikl postup do nejvyšší soutěže, přesto koukají futsalisté SK Kladno s vírou a bez hořkosti do blízkých zítřků. Koneckonců ne všichni členové elitní české futsalové společnosti mají platnou licenci a postupová naděje Kladna tak žije dál. Spíš se ovšem upíná k jiným cílům: být v první lize zase mezi nejlepšími.

Futsal II. liga západ - Kladno - Ústí nad Labem 2:6. | Foto: Roman Mareš

„U mě to bude vždycky stejné, chci soutěž vyhrát. V posledních letech to vždy těsně nevyšlo, pokaždé rozhodl vlastně jediný zápas. Nejdřív s Budějovicemi a letos s Ústím, které však v rozhodující chvíli bylo prostě lepší,“ přiznává sportovně trenér Jiří Veselý a doplňuje, jak ho naopak těší, že přemožitelé Kladna (kromě Budějovic ještě Liberec a Mělník) ukázali a ukazují v nejvyšší soutěži kvalitu. „Jsou prostě dobří a my se nemusíme stydět, že jsme jim podlehli.“