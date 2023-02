Měsíček byl přitom roky neotřesitelnou jedničkou velvarského klubu. Vychytal jim postup do ČFL, zahrál si ve slavných pohárových bitvách s pražskou Slavií a loni s Baníkem Ostrava. Tým na odchovance Slavie, se kterou se ještě v roce 2011 připravoval po odchodu Martina Vaniaka do důchodu, spoléhal. Do Velvar se dostal přes Louňovice a Litoměřice a na prahu třiceti let se nezdálo, že by měl ještě zamířit někam dál.