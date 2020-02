Neposune se zase tak daleko, i Hostouň leží v těsné blízkosti Prahy. Sokolům pomůže zacelit díru po hráčích, kteří v zimě kádr účastníka FORTUNA:ČFL opustili. Vzhledem k tomu, že Hostouň uhrála na podzim jako nováček ve skupině A pouze 14 bodů a je čtrnáctá, potřebuje do boje o záchranu zkušenost a kvalitu. Přesně to Lička splňuje.

V Hostouni museli s posilami zapnout na nejvyšší obrátky, minulý týden se s klubem rychlostí nečekaného blesku rozloučila trojice Baratynskyy, Kolmistr a Charvát, která míří do nižších rakouských soutěží. Tedy Charvát nakonec nikoliv.

Předseda klubu Jiří Hondl se nejprve sešel právě s Charvátem, který po debatě nakonec zůstane. Pak přišla akce Lička. „Nebylo to těžké, za čtvrt hodiny jsme s Mariem našli společnou řeč. Chtěl absolvovat jeden trénink, po něm jsme si plácli,“ popisuje Hondl, podle něhož bylo pohodové jednání i s vedením Zbuzan.

V Hostouni by rádi kádr ještě vylepšili, kvůli zranění totiž přišli o tahouna ofenzivy Laušmana. Pokud se dostane do kondice, mohl by jím být Bosňan Šešič, který přišel s dalšími kamarády Karabičem (brankář se zkušeností z Německa) a bekem Šehičem. „S Bosňany máme dobrou zkušenost. Hrál u nás Krndžijla, o něhož jevila zájem Příbram a pak šel do Německa, kde postoupil do třetí ligy. Kádr jsme ještě neuzavřeli,“ dodal Jiří Hondl.

Zbuzany jsou na tom po podzimu ve skupině B podstatně lépe. Mají 23 bodů, jsou na klidném devátém místě a možná i proto svolily k Ličkovu hostování. „Domluvili jsme se, že na patnáct zápasů půjde do Hostouně. Hráče se tím rozhodně nezbavujeme. Bude nadále náš, pouze na jaře změní klub,“ vysvětlil předseda zbuzanského klubu Josef Huňáček.

Zároveň ale musel přiznat, že hráč jako Lička jen tak nahradit nepůjde. Chybět asi bude, ale nedá se nic dělat. Hráče, kteří by měli zaskočit na jeho postu, však samozřejmě máme,“ uklidňuje šéf zbuzanského klubu, v němž se toho změnilo mnohem víc a odešli i další zkušení borci – brankář Petr Víšek, Pavel Čapek, Petr Ježdík, nejlepší střelec ČFL Vojtěch Přeučil, Michal Koudelka, Stanislav Hřebeček a Martin Říha.

„Chceme mančaft omladit. Tím neříkám, že starší hráči pro nás neudělali obrovský kus práce. Za to jim obrovsky děkuji,“ říká Huňáček a přiznává, že po takovém exodu budou jarní boje i s polštářem 23 bodů těžším soustem.

Mužstvo navíc povede do boje nový trenér, úspěšného Jindřicha Jiráska (trenér B týmu v létě nahradil Jaromíra Jindráčka) nahradil Miroslav Kratochvíl. Má zkušenosti z Litoměřicka i Motorletu, umí pracovat s mladými. To je cesta, kterou si nyní Zbuzany zvolily. „Některé hráče bude velmi obtížné mladými nahradit. Ale věřím, že i na jaře budeme hrát ve třetí lize důstojnou roli,“ dodal Josef Huňáček.