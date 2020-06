/FOTOGALERIE/ Závěr letošního Ondrášovka Cupu, který je oficiálním Pohárem mládeže FAČR, patří finálovým turnajům kategorií U8 a U11 v Benešově. Nejprve byla řada na nejmladší kategorii, kterou vyhráli malí fotbalisté 1. FK Příbram, kteří za sebou nechali na dalších medailových pozicích slavné pražské kluby Slavii a Spartu.

Finále Ondrášovka Cupu kategorii U8 v Benešově. | Foto: Jiří Nikodým

Do turnaje vstoupilo 24 týmů rozdělených do čtyř základních skupin po šesti týmech, z nichž první dva postoupily do Zlaté, další dva do Stříbrné a poslední dva do Bronzové skupiny o konečné umístění. Do tabulky se pak počítá výsledek utkání s týmem, s nímž družstvo postupuje do závěrečných bojů. První den, kdy byly na programu utkání v základních skupinách, zvládly bez jakéhokoli zaváhání a bodové ztráty hned tři kluby – AC Sparta Praha (skupina A), 1. FK Příbram (skupina B) a SK Slavia Praha (skupina C).