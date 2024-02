/FOTO, VIDEO/ V neděli se ve sportovní hale Kladno odehrál turnaj fotbalových starších přípravek pro ročníky 2013 a mladší. Vítězem se stali mladíci z SK Kladno, jehož vedení nasadilo o rok mladší družstva. Výborně hrála také druhá Unhošť a čtvrté Velké Přítočno.

Turnaj starších přípravek v Kladně. | Video: Petr Maňkoš

Kladno – modrý tým, vyhrálo skupinu A se skóre 11:1 před Velkým Přítočnem, Doksy a Slaným. V semifinále pak modří Kladeňáci porazili bílé SK těsně na penalty a ve finále přemohli Unhošť. Bílí si zlepšili náladu v bitvě o třetí místo s také výtečným Přítočnem, které zdolali.

Také Unhošť zvládla turnaj bravurně. Už ve skupině dominovala třemi výhrami nad Kladnem (bílým), Kročehlavy a Libušínem se skóre 9:1, pak v semifinále porazila Velké Přítočno a teprve ve finále padla s modrým týmem SK Kladno. „Unhošť má skvělý tým, ale s našimi dětmi jsem také maximálně spokojen. Bojovali, fandili si navzájem, bílí se nenechali ve skupině otrávit porážkou od Unhoště. Oni i modří byli skvělí,“ těšilo trenéra Petra Pleyera, bývalého skvělého fotbalistu i futsalistu, jenž aktuálně starší přípravku Kladna vede.

Foto, video: První Ples kladenského fotbalu se povedl

Petr Pleyer pochválil nejen hráče za to, jak se po celý den snažili, ale také jejich doprovod za perfektní fandění, byť také rodiče toho někdy mají od rána do odpoledne nad hlavy. „Ale i oni mákli a pomohli. A při vyhlašování byli báječní,“ dodal Petr Pleyer, o jehož hráče už nyní jeví zájem Slavie, třeba o gólmana Vášu Šilhana, syna někdejší opory Kladna, Sokolova či Hostouně.

Sám Pleyer prošel v dětství rovněž pražskou Slavií, také Vyšehradem, Motorletem či Manětínem (spolu s Davidem Fričem, nejlepším kladenským futsalistou všech dob), ale přednost dostával i u něj futsal, kde odehrál 24 zápasů za národní mužstvo. Dlouho kopal také za kladenské Sat-Any v lize.

Teď se stará o předvoj talentů v SK Kladno, kde má syna. On i další trenéři přípravek z nedělního klání zaslouží poděkování, bez nich by to prostě nešlo.

My ještě doplníme individuality nedělního turnaje: nejlepším brankářem se stal Matyáš Levý z Kročehlav, hráčem Otakar Černý z Unhoště a střelcem Tomáš Kadeřábek (Kladno – modří) s 11 trefami.