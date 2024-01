Divizní Hřebeč nečekaně podlehla i ve druhém zimním přípravném utkání ještě loni svému protivníkovi z přeboru Poříčanům 1:3. Mač se povedl svěřencům trenéra Miroslava Doležala, naopak za matnou Hřebeč se prosadil jen Vojtěch Mentberger.

SK Hřebeč - SK Štětí 4:1, Divize B 4. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Hřebečský hrající trenér Miroslav Novák byl zklamán. Ani ne tak z toho, že mu ve druhé půli soupeř nešťastně přisedl kotník a musel zase z placu, jako spíš z výkonu celého týmu. "Soupeř výborný, hřiště na Zličíně také, atmosféra OK, ale náš výkon vše kazil. Jakoby si šli kluci, nebo aspoň většina z nich, kopnout někam za barák a nechtěli bojovat. Nevím, čím to je, možná jsem na ně moc hodný," krčil rameny Novák.

Výkon Hřebče byl podle něj do poločasu dokonce katastrofální, ale to ještě Poříčany šance nedaly. Po obrátce, kdy se přece jen favorit snažil přidat víc fotbalovosti, otevíral zároveň doslova vrata v obraně a ty už poříčanští borci trestali, dokonce třikrát. Až pak asi nejlepší hráč Hřebče V. Mentberger korigoval ze standardky.

Premiéra Smrkovského, první prohra Haška: "Ale zápas měl drajv!"

"Měli jsme dvacet hráčů (chyběli jen Prosek s Pařízkem) a dali jim všem stejně minut. Uděláme to také na Tempu v další přípravě, ale pak už budou mít víc minut ti, co ukáží výkon. I když je to příprava, nechci pořád prohrávat," byl tentokrát Miroslav Novák v hodnocení viditelně rozladěný. Dodal, že slušně zahráli oba gólmani, ale jen pětice hráčů v poli.

„První přípravný zápas před novou sezonou splnil moje představy. Kluky chci pochválit za nasazení a přístup,“ uvedl trenér poříčanského mužstva Miroslav Doležal. „Nikdo se nezranil, zaběhali jsme si a to je základ,“ přidal kouč vítězného celku.

Poříčany – Hřebeč 3:1 (0:0). Branky: Gajdasz, Dudla, Dvořák - V. Mentberger.

Poříčany: Ditrich – Plašil, Kutina, Pařízek, Gajdasz – Řehák, Dukay, Janko, Bím – Dudla, Motrunich.

Hřebeč (I. pol.): Kabele - Melichar, Dolejš, Podaný - Štěpánek, Hajný, Verner, Procházka, Hodosi - Lukič, Myška.

Hřebeč (II. pol.): Vokoun - Nadri, Dolejš, T. Novák - Lukeš, V.Mentberger, Grobár, Dolák - M. Mentberger, M. Novák, Myška.