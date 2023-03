Proti Lhotě se gólově prosadily posily Slavoje z poslední doby a hráči, kteří okres přece jen pořád převyšují. Dvakrát se prosadil ex-ligový Rouček, kanonýr zápasu.

Mladý tým hostů moc nestíhal, čeká ho hodně práce.

„Zápas jsme měli pod kontrolou a zaslouženě jsme soupeře porazili. Soupeř má mladý tým a bude muset zabrat, aby udržel B třídu, jejich výkon bych hodnotil jako průměr okresní soutěže, ale nevím jestli byl v kompletní sestavě,“ mínil hostující předseda klubu Petr Kovář, pro něhož bylo důležitější než výsledek to, že si hráči plní úkoly, které si před zápasem tým dá. „Na podzim jsme měli nevyrovnané výkony, a tak se teď snažíme pracovat s celým týmem na tom, aby se to neopakovalo i na jaře,“ předestřel plány Slavoje Petr Kovář.

Doplňme, že zápas měl i jednu ostřejší přestřelku mezi ukrajinskou oporou Lhoty Denisem Danylychem a hostující lavičkou. Vše kvůli zakoplému míči právě na střídačku Kladna.

Slavoj nyní shání soupeře na příští týden do Rynholce. Zamluvené hřiště má na sobotu 11. března od 10:00 hodin. Zájemci mohou volat na tel. číslo Petra Kováře: 739 637 652.

Slavoj Kladno - Lhota 6:1 (4:1). Branky: Rouček 2, Kaválek, Houha, Hrubý a Zieber.

Libušín si zahrál proti sousedům ze Smečna, kteří bojují o soutěž níž, ale patří k tomu lepšímu, co okresní přebor nabízí. Libušínu zastřílely mladé pušky. Dorostenec Chlumský, jenž přišel z ligového dorostu Kladna, dal dvě branky, prosadili se také Skalák a Jechumtál. „Všechno kluci do dvaceti let, to je perlička. Každopádně jsme zahráli slušně a to samé řeknu o soupeři, který má svou kvalitu,“ hodnotil trenér Libušína Jiří Veselý.