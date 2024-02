Po kratší sérii nepovedených výsledků se fotbalistům SK Kladno další přípravný zápas povedl- lépe. Na přírodním trávníku v Lipníku u Benátek nad Jizerou porazili kvalitní celek divizní skupiny C Velké Hamry 3:1, když o výsledku rozhodli ve druhém poločase.

Benjamínek SK Kladno Václav Kalina mladší v přípravě proti Velkým Hamrům. | Foto: David Klier

Už v první půli odehráli Kladeňáci pasáž, jíž označil trenér Zdeněk Hašek za nejpovedenější v přípravě. Bohužel na první gól z kopačky Šímy soupeř rychle odpověděl a stav byl vyrovnaný.

„Jsem ale spokojen. V týdnu jsme začali pracovat na taktických věcech a v zápase se to ukázalo. Také jsme se na přírodní trávě dobře pohybovali, ačkoliv na ní netrénujeme. Proto jsme do půle byli lepší, ale také bylo chvílemi znát, že tam jsou samí mladí kluci s výjimkou Dina (Šímy),“ hodnotil Zdeněk Hašek a speciálně pochválil stoperskou dvojku Hrubeš – Kolářský.

Po přestávce brzy skóroval právě Kolářský, jenž po rohu zavřel zadní tyčku a doklepl prodloužená centr. Na 3:1 pak zvýšil Šnobl. Gól mohl dát už Dejčmar, ale po centru napálil jen gólmana a teprve Šnobl doklepl na místo určení.

Konec byl trochu nervózní, zkušený celek Hamrů byl na Kladeňáky až moc nazlobený, ale nic zvláštního se nakonec nestalo.

„Je ideální, když se práce z tréninku promítne do výsledku, ale pořád je to jen příprava a my ještě hledáme optimální sestavu,“ doplnil hodnocení zápasu Zdeněk Hašek.

Do začátku soutěže chybí už jen dva duely a i on bude s přípravou finišovat. „Začátek soutěže je vždycky důležitý kvůli psychice. Proto budeme pracovat dál. Kluci chodí poctivě trénovat, zejména mladí. Starší mají rodiny, takže jsou pro ně čtyři tréninky týdně hodně, ale našli jsme kompromis. A hráči vnímají i nějakou spravedlnost v tom zda hrají či ne, protože bez tréninku hrát prostě nejde,“ dodal.

Duem krátce zhodnotil také Tadeáš Pospíšil, jeden z nejlepších hráčů na place. „Poslední tři týdny se nám výsledkově, ani herně moc nedařilo. Dnes to bylo lepší, poradili jsme si i s přírodní travou a myslím, že za poslední týden se to zase posunuli, byli jsme víc v kombinaci i ve hře,“ byl rád mladý záložník, který je zvyklý hrát na kraji, kouč Hašek ho vidí ale i ve středu zálohy a vidí ho jako univerzála. „Jsem sice celý život zvyklý hrát spíš na kraji, ale nedělá mi problém ani ten střed,“ dodal Pospíšil.

Velké Hamry – SK Kladno 1:3 (1:1). Branky Kladna: Šíma, Kolářský, Šnobl.

Kladno: Smrkovský (46. Švenger) - Houha (46. Borák), Kolářský, Hrubeš, Jankovský (46. Noll) – Eichler (46. Čížek), Pospíšil (46. Pihrt), Slabý (46. Holub), Blažek (46. Kalina) – Šíma (46. Dejčmar), Šnobl.