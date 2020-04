"Začínal jsem s o dva roky staršími kluky pod trenérem Kejmarem a měli jsme dobrý ročník. Sešli se kluci, kteří chtěli vyhrávat a ukázat ostatním, že jsou lepší než oni," vzpomíná Špacír, jak se mu přezdívá.

Za Kladno hrál až do mužů, pod trenérem Koubkem se ale tým dlouho nemohl dostat z divize. V tu chvíli pro hráče, který vynikal kopací technickou a výbornou hrou hlavou, přišla zajímavá nabídka. V ambiciózním Mostě funkcionařil Kladeňák Miroslav Bubeník, který Procházku výborně znal a dal mu v Mostě šanci. Tam si zahrál i s borci jako byl Jiří Štajner, pozdější reprezentant a opora Liberce, Duisburgu a Sparty.

"Byla radost si s nimi zahrát. Později se sešlo mužstvo, které táhlo za jeden provaz. Doplnili nás sparťanské legendy Horst Siegl a Jiří Novotný a postoupili jsme do první ligy. To bylo nejlepší období v Mostě, byli jsme taková velká rodina, a podle toho to tak vypadalo," zasní se borec, který nakonec nasbíral 109 ligových startů.

Velká část jich byla i v Kladně. To se totiž probilo nečekaně do nejvyšší soutěže a pochopitelně o Procházku hned stálo, zvlášť když Most spadl. Získalo ho v létě 2008. "Po osmi a půl letech jsem dostal nabídku jít zpět do Kladna a ani chvilku jsem neváhal. Byl jsem rád, že si doma zahraju ligu, a musím říct, že první rok byl na naše poměry povedený," připomíná období, když mančaft byl doma rovnocenným sokem pro každého a body vozil i zvenku. Šokoval třeba v Olomouci výhrou 3:1, na které se Procházka podílel gólem roku. Vypálil totiž cíleně z vlastní půlky a mířil dokonale. Ten gól prostě táhl v celé republice.

Jenže situace v Kladně se začala komplikovat a přišly dva sestupy. A Procházka se vrátil do Mostu, přece jen mu z kariéry už tolik nezbývalo a chtěl hrát na úrovni. "Po pár zápasech ve třetí lize mi zavolal trenér Zach, jestli bych si ještě nechtěl zahrát v Mostě. Nabídku jsem přijal a šel tam, kde jsem do velkého fotbalu nakoukl, a s radostí jsem chtěl pomoci. Ale na závěr kariéry už jsem zase byl v Kladně, kde jsem našel i práci," říká a i teď lituje, že tehdy, kdy se vrátili i další výborní borci a ještě nebyli úplně za zenitem, tým nepostoupil alespoň do třetí ligy. "Škoda, protože po podzimu jsme to měli dobře rozehrané a na jaře poztráceli hodně bodů."

Jeden sen se mu však splnil, zahrál si konečně s mladším bráchou Tomášem, zatím se v Kladně v drtivé většině sezon až neuvěřitelně míjeli. "Do té doby se nám povedlo zahrát si pouze jednou ještě před mým odchodem do Mostu," usmívá se Prochy.

Ten se už během své kariéry začal věnovat trénování dětí, stále častěji jste ho mohli vidět s další legendou Vaškem Kalinou na tréninkových hřištích SK na 4.ZŠ. "Ale začal jsem u dorostu, to Kladno ještě hrálo ligu a mě tam doporučil Standa Hejkal. Pokračoval jsem v tom i v Mostě a postupně dostával mladší kluky. Nakonec ročník 2004 a u něj jsem doposud," vypočítává a z trenérských vzorů jmenuje někdejší velkou hvězdu československé ligy i nároďáku, Přemysla Bičovského. "Pod ním jsem se v Mostě cítil výborně. Dokázal mužstvo výborně připravit a naladit. Pod ním jsme šlapali jako hodinky a bylo to bez křiku a bez nervů."

V Kladně začal pracovat i jako šéftrenér žáků s cílem sjednotit mužstva pod jednu hlavičku, a to SK Kladno. A zatím je spokojený. "Kluci předvádí zajímavé výkony. Pořád jsou to však děti, a tak k tomu musíme přistupovat. Chceme, aby je to bavilo a těšili se na tréninky. Když jim tohle dáme, tak nám to budou vracet na hřišti, anebo i jinde," je přesvědčen.

A co říká na ukončení soutěží kvůli koronaviru? "Jak se to vezme, s týmem U15 jsme hráli o postup do baráže a takhle je s tím konec. My to bohužel neovlivníme, tak to beru, jak to je. Umístění U14 na druhém místě je také dobré. Když jsem kluky viděl, tak hráli slušný fotbal. Mužstva mladších žáků obsadila shodně šestá místa, což je vydařený výsledek," myslí si trenér, který nyní svoje svěřence připravuje jako jakýsi přítel na telefonu. Jinak se nedá.

"Kluci dostali nějaká cvičení nebo doporučení, aby v rámci možností nezaháleli. Individuální plány plní každý z nich má jiné podmínky. Někdo může na zahradu, někdo je bohužel doma, ale je to boj a kluci se s tím perou statečně," dodal Jan Procházka s přáním svým svěřencům, aby fotbal hráli hlavně kvůli tomu, že je baví. "Dělají to s tím, že se chtějí zlepšovat, a dají do toho vše. Třeba si u toho najdou spoustu kamarádů a budou mít skvělé zážitky."

Petr MAŇKOŠ, Rudolf MUZIKA