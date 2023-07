Procházka se vrátil ke svým, sedmnáctka přehrála Motorlet. Starší brali remízu

/FOTOGALERIE/ Dorostenecké fotbalové celky SK Kladno do 19 a do 17 let si v sobotu zahrály proti vrstevníkům z pražského Motorletu. Starší s jinonickým klubem remizovali 1:1, mladší těsně vyhráli 5:4.

SK Kladno - Motorlet 5:4 / U17/ příprava 22. 7. 2023 (Rozdělov) | Foto: Bohumil Kučera