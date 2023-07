Zápas to bylo vyrovnaný, jazýčkem na vahách byl zmíněný Etemike. Posila ze Zbuzan, jenž má nahradit do Líšně odcházejícího Vlasáka, využila dvou nahrávek další posily z Dukly Mládka. Jednou parádní ranou z úhlu, podruhé se prosadil před brankou. „Graham má obrovský potenciál, ale Mládek, který mu nahrával, byl také hodně důležitý, a chceme na tuhle jejich spolupráci navázat a využít jí. Dal jsem si do hlavy, že zase dva tři hráče bych rád za rok zase poslal výš a dál,“ plánuje trenér Hostouně Dominik Rodinger.