Kladnu už moc hráčů nechybělo, jen Holub (příště by měl hrát) a Hanzlík se Šímou, ti marodí dlouhodobě. V prvním poločase se mužstvu nedařilo, Rokycany držely víc míč a měly víc šancí. Do vedení šli domácí, když Čížek parádně ze standardky našel Růžičku a ten byl faulován. Následnou penaltu s klikou proměnil právě Čížek, protože brankář chytil stranu, ale míč ho přeskočil.

Jenže hosté po rohu bleskově vyrovnali, tam vypadala obrana Kladna hodně zranitelně. A ještě víc o chvíli později, to si Javorek dal dokonce vlastňáka - 1:2.

Chvílemi se dost jiskřilo a nejvíc to odnášel krajní bek Kladna Ježdík. V první půli chytil "červený" loket do obličeje, ve druhé dostal do kolena a musel z placu.

To už bylo vyrovnáno, střídající Pospíšil totiž pláchl jako vítr a jeho centr využil ke své první brance v dresu Kladna Patrik Furmánek. Tenhle Moravan se neprosadil naplno ve Velvarech, ale že je gólový ukázal Kladnu hned v prvním duelu, i když branek mohl dát i víc. "Zaujal, budeme se bavit co dál. Zatím je s námi necelý týden, je tedy brzy na větší hodnocení," řekl na adresu nováčka trenér Dušan Binder.

Jeho tým ve druhé části už vypadal lépe, měl několik šancí na rozhodnutí (hlavně Donát), ale nakonec byl rád za remízu, protože v posledních dvou minutách měl hostující útočník dvě sóla. Kladno muselo děkovat brankář Bičištěmu, že poprvé zasáhl alá Vaclík a podruhé očima vytlačil merunu mimo.

"Mám smíšené pocity protože jsem chtěl vyhrát a za výkon ve druhé půli jsme si to zasloužili. Byli jsme lepší, i když ještě nemám v ruce statistiky," říkal trenér Dušan Binder a byl rád, že kombinační prvky už ve hře viděl stejně jako včasné přepínání do defenzivy. "V tomhle jsem na kluky pyšný, ale bohužel soupeř dal dva góly a z ničeho. Nebudeme si nalhávat, že tyhle situace musíme zvládnout," měl jasno Binder a pokračoval: "Proti naší hře bylo i malé hřiště, bylo tedy hodně soubojů, nicméně i na takových budeme hrát."

SK Kladno - Rokycany 2:2 (1:2). Branky Kladna: Čížek, Furmánek. Rozhodčí: Vokoun.



Kladno: Bičiště - Borák, Javorek, Pechr, Ježdík - Čížek, Říha, Růžička, Donát - Šnobl, Furmánek. Střídali: T. Pospíšil, Procházka, Šátek, Noll, Dejčmar, Pospíšil.