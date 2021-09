Utkání přitom začalo pro hostující celek parádně. V 8.min. zastavil Vašák rozehrávku soupeře, pronikl do vápna a přihrál Nádeníčkovi, který s přehledem překonal bezmocného brankáře Martince.

Minutu nato Furmánek našel volného Nádeníčka, který obloučkem překonal vysoko postaveného Martince, ale míč skončil půl metru vedle. A Slaný pokračovalo v dobrém výkonu. Koníček Nádeníčka přeskočil těsně bránu, a jeho střelu tyči dokázal Martinec perfektním zákrokem zneškodnit.

Ve 20. min. poprvé zahrozil dlouhodobě nejlepší domácí borec Vaněček, ale Sedlák zasáhl. Za chvíli už ovšem bylo vyrovnáno, když si na Vaněčkův přesně načasovaný míč, naběhl Veselý, trefil tyč , ale na druhý pokus už doplavil míč zblízka do sítě.

Slanému mohl vrátit vedení Jaráb, krásnou ranou z dobrých 25 metrů však trefil jen tyčku a odražený míč Martinec se štěstím chytil.

Ještě čtvrt hodiny po pauze se hrála zcela vyrovnaná partie. Jenže zničehonic se míč dostal na volného Haška a ten překonal vyběhnuvšího Sedláka - 2:1. V 70.min. pak domácí dali třetí branku po souhře zvláštních odrazů, kdy Vaněček vsedě kopnul nazdařbůh míč vpřed a Hašek dal svou druhou branku. Pak už byli domácí lepší a po teči Kravara ještě zvýšili.

"Z naší strany to bylo pohledné představení v první půli. V druhém dějství jsme však neměli nic. Ve 120 kilometrů vzdálené Březové asi 80 diváků tak po konci utkání odměnilo potleskem vysokou výhru svého celku. V našem dresu pár minut odehrál další mladíček, dorostenec Herčík. Citelně nám chybějí zranění hráči a nyní nás čeká těžký dvojzápas na domácím hřišti se soupeři ze špičky tabulky. V sobotu 25.9. Neratovice a tři dny nato v úterý o státní svátek (28.9.) přijede Most," shrnul vedoucí týmu Slaného Milan Šúr a s úsměvem dodal, že přijedou vlastně čtyři kmluby, protože Nerazovice se daly dohromady s Byškovicemi a Most se Souší…

Olympie Březová – SK Slaný 4:1 (1:1). Branky: 24. Veselý, 59. a 70. Hašek, 85. Kravar – 8. Nádeníček.

Slaný: Sedlák – Bíba, Jaráb, Hansl, Vašák – Maroušek (84. Volgner), Koula (84. Herčík), Mareš, Novotný (75. Marek) – Furmánek (75. Galbavý), Nádeníček.