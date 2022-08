Kladenský rodák žije už dlouhá léta v Sýkořici. Obec nad Berounkou sice patří do rakovnického okresu, ale vazby má silnější na Kladno. Nejen proto, že je tradiční chatařskou a rekreační destinací Kladeňáků, ale i třeba s ohledem na dopravní spojení. Z hlediska sportovního se nabízí otázka, proč fotbalový adept nezačal tam, v domovském klubu. „Je to jednoduché, v sýkořickém Sokole byl jen dospělý tým. Rodina mě nasměrovala do blízkého SK Lhota, kde byla kompletní mládežnická struktura“, vysvětluje Deniel Kos.

Obec se zcela neoriginálním názvem o sobě tehdy dávala vědět spíše nadstandardními fotbalovými aktivitami. Jistě i zásluhou tamního rodáka Viktora Koláře, předního fotbalového agenta a spolumajitele společnosti Sport Invest. Když otevírali nové hřiště, exhibičně si tam zahrál Petr Čech a další zvučná fotbalová jména. Později lhotečtí hostili třeba zápas chlapecké reprezentační šestnáctky, či juniorek.

Malý Deniel tam byl zaregistrován v polovině července roku 2014. Možná už nemá v paměti detaily svých prvních fotbalových sezón, nahlédněme tedy do klubové kroniky. Píše se tam o vyhlašování každoročních anket o nejlepší hráče v rámci reprezentačních plesů klubu, konaných v penzionu v sousední Žilině. Za rok 2014 „v přípravkách převzali ceny Marek Čurda ve starší a Deniel Kos v mladší“. O rok později se píše, že „hned dva hráči si odnesli cenu v kategorii mladší přípravky – Prokop Hanáček a Deniel Kos“.

Foto: Konečně doma! Hokejoví Rytíři si zatrénují doma. I s Cibulskisem

Po dvou letech přijal nabídku od TJ Unhošť. „Tamní žákovský tým byl na vyšší úrovni, takže mě to posunulo i herně“ vzpomíná Kos. Nejspíš má pravdu, protože během pěti let tamního působení byl třikrát nominován do fotbalového výběru kladenského okresu. Konec přišel spíše z organizačních důvodů. Struktura mládeže končila na starších žácích. „Navíc jsem už před tím završil první stupeň základní školy v Bratronicích a nastoupil na 5. ZŠ do Rozdělova. Do téhle situace se dobře trefila nabídka od SK Kladno“, říká nadějný dorostenec.

Vloni v srpnu se Deniel Kos zařadil do týmu kategorie U15. S ním prožil úspěšnou jízdu poslední žákovskou sezónou. Borci vyhráli divizní skupinu A a tím i postup do baráže o nejvyšší ligu. Tu pak úspěšně dotáhli jejich mladší nástupci.

„Teď v dorostu sice patřím věkem do U16, ale v zápasech nastupuji za U17. Tréninky jsou společné. Sedmnáctka hraje druhou nejvyšší soutěž, šestnáctka níž. Jsem narozený v prosinci, a tak v každém týmu bývám nejmladší, což je pro můj rozvoj dobré“, zkušeně si pochvaluje kladenská naděje.

Začátek ligy byl pro dorostence pověstný „křest ohněm“. Na úvod čekaly silné týmy. V prvním kole museli Kladeňáci skousnout domácí prohru 2:5 od Slavie, pak je decimovala Sparta 0:7 v kole druhém. A do třetice v předehrávaném 16. kole podlehli 3:0 Bohemians. „Ten poslední zápas nebyl úplně špatný. Byla tam trocha smůly. Břevno, pak neproměněná penalta. Se dvěma góly už by to byl jiný zápas. Ale na kdyby se nehraje“, uznává spravedlivě.

Stará pravda říká, že i prohry jsou pro tým důležité. V nich se ukáže charakter mužstva. Přijdou i vítězství, která tým povzbudí. „Dá se říct, že to nejtěžší máme za sebou. Tedy ještě nás čeká silná Plzeň. Další týmy snad budou hratelnější, i když budou pravděpodobně nasazovat starší, fyzicky silnější hráče. My prostě musíme být fotbalovější. V lize je nás dvacet týmů, z toho tři budou sestupovat. To se nás nesmí týkat“, tlumočí odhodlání svého mužstva Deniel Kos. Nedělní prohra 1:3 na hřišti Slavoje Vyšehrad ve 3. kole ligy sice jeho slova ještě nepotvrdila, ale není důvod k panice, vždyť přece „zajíci se počítají až po honu“.

Petr ŠIKOLA

Kanonýr Deníku: mnohaletá pauza Petru Bakosovi nic neubrala, pálí góly dál